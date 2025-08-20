Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex та главу МЗС Угорщини Петера Сіярто.

До теми Нафтопровід "Дружба" зупинився: які країни через нього користувалися нафтою з Росії

Що відомо про відновлення постачання нафти "Дружбою" в Угорщину?

Угорська нафтогазова компанія MOL повідомила, що російська нафта знову надходить до країни через нафтопровід "Дружба". Представники фірми додали, що хоча транспортування справді тимчасово припинилося, жодних перебоїв у виробництві палива під час тимчасової зупинки не було.

Згодом відновлення перекачування російської нафти "Дружбою" підтвердив і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він заявив, що подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке відновлення пошкоджень, які були завдані атакою.

Очікуємо, що Україна не скоїть чергової атаки на нафтопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна – не наша війна, ми повинні бути поза нею!

– написав Сіярто.

Зверніть увагу! Магістральна мережа нафтопроводів "Дружба" транспортує нафту на 9 тисяч кілометрів. Щорічно мережею перекачується 60 мільйонів тонн сировини.

Чому постачання нафти через "Дружбу" призупинялося?