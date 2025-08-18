Без російської нафти опинилися Угорщина і Словаччина. У Будапешті дуже засмутилися з цього приводу і звинуватили Україну у створенні загрози для угорської енергетики, передає 24 Канал.

Дивіться також Нафтопровід "Дружба" зупинив роботу: Генштаб підтвердив успішний удар по станції "Нікольське"

Хто зупинив роботу нафтопроводу "Дружба"?

Про ураження нафтоперекачувальної станції увечері спершу повідомив Генштаб. Вже пізно уночі командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" підтвердив повну зупинку перекачування нафти на невизначений термін. Він розповів, що "бавовну" на станції "Нікольскоє" організували воїни 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

Довідка: Нафтопровід "Дружба" – один із найбільших у світі магістральних нафтопроводів, побудований у Радянському Союзі для транспортування нафти з родовищ у Росії (переважно Західного Сибіру, Поволжя та Уралу) до країн Центральної та Східної Європи.

Тим часом у мережі вже почали публікувати супутникові знімки ураженої станції.

"Дружба" після зустрічі з українськими дронами / Фото соцмережі

Нагадаємо, що 13 серпня Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Унеча", яка також є частиною нафтопроводу "Дружба".

"Унеча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тонн сировини.