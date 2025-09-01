Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, подчеркнув, что Си понимает, что каждый новый день увеличивает зависимость России от Китая.

Китай сохраняет дистанцию

Очередной день, в течение которого Россия ослабляется экономически – это хороший результат для Китая. Кульпа отметил, что на полях саммита ШОС будет сказано много заявлений и сделано жестов. Однако, по его убеждению, самые важные жесты, которые уже состоялись – это поздравление Китая в сторону Украины с ее Днем независимости.

"Это показывает, что украинская независимость приобрела для Китая реальный процедурный характер. Желание России подчинить Украину или ликвидировать – это не про Китай, он сохраняет стратегическую дистанцию. Если надо будет – окажет помощь Украине в случае, если будет сближение России и США", – объяснил Кульпа.

К сведению! В рамках саммита ШОС, по мнению политолога Игоря Чаленко, значение для Украины будут иметь две встречи. А именно: между Эрдоганом и Путиным, а также между Путиным и Си Цзиньпинем.

Для чего Моди прибыл в Китай?

На саммите ШОС объятиями приветствовал российского диктатора премьер-министр Индии Моди. Он, как отметил экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО, прибыл на это мероприятие ради своих избирателей. Ведь ему нужно им демонстрировать, какая Индия независимая и сильная.

Эта страна в последнее время, как обратил внимание Кульпа, очень поднялась, потому что покупает значительный объем российской нефти. Если раньше Индии, чтобы что-то купить, надо было что-то продать, чтобы получить доллары, то сейчас она покупает российские энергоресурсы за рупии.

Печатает деньги и получает даром нефть. Это привело к тому, что наступил экономический рост. В Индии провели налоговую реформу. Это открыло путь к развитию и сейчас страна пытается эту модель развития защищать,

– озвучил Кульпа.

Моди, по его словам, хочет показать своему электорату, что Индия самостоятельная, что США не могут ей диктовать свои правила. Однако реальность такова, что индийские НПЗ в значительной степени отказались от российской нефти, опасаясь оказаться в черном списке тех, кто нарушает санкции. Российская нефть из-за этого стала токсичной.

"Эту непроданную нефть вынужден покупать Китай, но он это делает с дополнительной скидкой в 10 долларов. Россияне в реальности получают меньше, чем 40 долларов", – озвучил Кульпа.

Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО уверен, что в конце концов Моди будет вынужден повернуться в сторону Запада, сотрудничать с США, соблюдать санкции. Это вопрос времени.

Если он этого не сделает, то Индия попадет в геополитическую ловушку, которая ей обойдется дорого. Ведь отношения Китая и России не сравнить с отношениями Китая и Индии. Зависимость Москвы от Пекина, как отметил Кульпа, в десятки раз глубже.

Коротко о саммите ШОС в Китае