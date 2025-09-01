Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, підкресливши, що Сі розуміє, що кожен новий день збільшує залежність Росії від Китаю.

Китай зберігає дистанцію

Черговий день, протягом якого Росія послаблюється економічно – це гарний результат для Китаю. Кульпа зазначив, що на полях саміту ШОС буде сказано багато заяв і зроблено жестів. Однак, за його переконанням, найважливіші жести, які вже відбулися – це привітання Китаю в бік України з її Днем незалежності.

"Це показує, що українська незалежність набула для Китаю реальний процедурний характер. Бажання Росії підпорядкувати Україну чи ліквідувати – це не про Китай, він зберігає стратегічну дистанцію. Якщо треба буде – надасть допомогу Україні в разі, якщо буде зближення Росії та США", – пояснив Кульпа.

До відома! В межах саміту ШОС, на думку політолога Ігоря Чаленка, значення для України матимуть дві зустрічі. А саме: між Ердоганом і Путіним, а також між Путіним і Сі Цзіньпінем.

Для чого Моді прибув у Китай?

На саміті ШОС обіймами вітав російського диктатора прем'єр-міністр Індії Моді. Він, як зазначив екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО, прибув на цей захід заради своїх виборців. Адже йому потрібно демонструвати їм, яка Індія незалежна та сильна.

Ця країна останнім часом, як звернув увагу Кульпа, дуже піднялась, бо купує значний обсяг російської нафти. Якщо раніше Індії, аби щось купити, треба було щось продати, аби отримати долари, то нині вона купує російські енергоресурси за рупії.

Друкує гроші та отримує задарма нафту. Це призвело до того, що настав економічний зріст. В Індії провели податкову реформу. Це відкрило шлях до розвитку і зараз країна намагається цю модель розвитку захищати,

– озвучив Кульпа.

Моді, з його слів, хоче показати своєму електорату, що Індія самостійна, що США не можуть їй диктувати свої правила. Проте реальність така, що індійські НПЗ значною мірою відмовилися від російської нафти, побоюючись опинитися в чорному списку тих, хто порушує санкції. Російська нафта через це стала токсичною.

"Цю непродану нафту вимушений купувати Китай, але він це робить з додатковою знижкою у 10 доларів. Росіяни в реальності отримують менше, ніж 40 доларів", – озвучив Кульпа.

Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО впевнений, що врешті Моді буде змушений повернутися в бік Заходу, співпрацювати з США, дотримуватися санкцій. Це питання часу.

Якщо він цього не зробить, то Індія потрапить в геополітичну пастку, яка їй обійдеться дорого. Адже відносини Китаю та Росії не порівняти з відносинами Китаю та Індії. Залежність Москви від Пекіну, як наголосив Кульпа, в десятки разів глибша.

Коротко про саміт ШОС в Китаї