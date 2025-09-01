Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он озвучил свое видение того, что важного будет происходить и обсуждаться на этом саммите.

Смотрите также "Это было не нападение России": Путин в Китае сделал ряд циничных заявлений о войне в Украине

О чем Эрдоган будет говорить с Путиным, а тот с Си?

В разрезе российско-украинской войны, по мнению политолога, важнейшими в рамках саммита ШОС станут два контакта Путина. Первый – это его встреча с президентом Турции Эрдоганом, который ранее провел разговор с украинским лидером Зеленским.

Он обсуждал с ним гарантии безопасности для Украины. Очевидно, что там (в Китае) состоится продолжение челночной дипломатии,

– считает Чаленко.

Второй важный контакт – общение Путина с Си Цзиньпинем. Российский диктатор хочет получить от Китая согласие на то, чтобы воевать дальше. А вот от китайского лидера, как отметил политолог, мир сегодня ожидает, что он даст сигналы Кремлю о том, что Путину надо останавливаться.

Однако мы видим сигналы от россиян, которые они рассылают через пропагандистские линии, о том, что они будут увеличивать наступательные действия. Хотя весенне-летнее наступление российской армии провалилось,

– озвучил Чаленко.

Сейчас открытым остается вопрос войдет ли Путин в переговорный процесс для завершения войны, что должно предусматривать организацию трехсторонней встречи (Зеленский, Путин, Трамп), или все же глава Кремля будет дальше тянуть время и продолжать обстреливать Украину, а также усиливать давление на фронте.

Саммит ШОС: что известно о визите Путина в Китай?