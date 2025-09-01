Як Індія відповіла на звинувачення США у наживі на нафті?
Міністр нафти і природного газі Індії Хардіп Сінгх Пурі розповів, що країна не наживається, а не дозволяє цінам на нафту сягнути 200 доларів за барель, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Це була відповідь на звинувачення міністра фінансів США Скотта Бессента, який звинуватив Індію в наживі на експорті російської нафти.
Що саме Бессент сказав про Індію?
В інтерв'ю CNBC Бессент заявив, що російська нафта зараз становить 42% від загального обсягу закупівель нафти Індією, порівняно з менш ніж 1% до повномасштабного вторгнення в Україні. Разом з цим закупівлі Китаю зросли лише з 13% до 16%.
За його словами, Індія наживається, імпортуючи російську нафту за нижчими цінами, а потім перепродаючи очищене паливо за вищою ціною.
Деякі критики стверджують, що Індія стала "пральнею" для російської нафти. Ніщо не може бути далі від правди,
– написав Пурі в редакційній статті.
За його словами, російська нафта ніколи не підпадала під санкції, як іранська чи венесуельська, вона перебуває під системою цінових обмежень ЄС, навмисно розробленою для забезпечення потоку нафти
Так Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, скориставшись знижками на нафту, оскільки Росія шукала нових покупців.
Індія не порушила правил. Індія стабілізувала ринки та запобігла зростанню світових цін. Більша правда полягає в наступному: немає нічого, що замінить другого за величиною виробника у світі, який постачає майже 10% світової нафти,
– додав Пурі.
Як і скільки нафти Індія купляє в Росії?
Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що викликало осуд США, але Нью-Делі веде переговори щодо тарифів. Відомо, що Індія планує збільшити закупівлі російської нафти у вересні на 10–20% у порівнянні з серпнем. Вони зростуть на 150 000-300 000 барелів на день.
Індія заощадила близько 17 мільярдів доларів, імпортуючи дешеву російську нафту, але нові мита Трампа загрожують скороченням індійського експорту на 40%. Економічні наслідки мит можуть спричинити політичні труднощі для Індії, вплинути на відносини з Росією та США.
Так через купівлю Індією російської нафти США запровадили 50% тарифи на індійські товари, що негативно вплине на текстиль, взуття та ювелірні вироби.