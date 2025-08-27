Як вплинуть на Індію нові тарифи?
Нові тарифи США на індійський експорт почали діяти у середу, 27 серпня, о 00:01 за вашингтонським часом. Вони фактично подвоїли попередні 25% мито і стали найвищими з-поміж усіх країн Азії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Китай підтримав Індію: разом проти нових тарифів Трампа
Захмарні мита у 50% торкнуться понад 55% усього індійського експорту до США, які є найбільшим ринком збуту для Нью-Делі. Особливо боляче вони вдарять:
- по текстильній галузі;
- по виробництву взуття;
- по ювелірній сфері.
Однак у виграші залишаться електроніка та фармацевтика, які є ключовими експортними напрямками. Їх звільнили від мит, тому Apple зможе продовжити інвестувати у виробництво в Індії.
- Тарифи США найбільше вдарять по трудомістких галузях індійської економіки та загрожують конкурентоспроможності Індії щодо Китаю та В'єтнаму, для яких США встановили значно нижчі мита.
- Експортери одягу, взуття, іграшок та дрібних товарів вже очікують падіння замовлень та прогнозують можливе скорочення робочих місць.
Це завдасть дуже серйозного удару по індійських експортерах, адже 50% мита є неприйнятними для клієнтів,
– говорить директор Farida Shoes Pvt. Ltd. Ісрар Ахмед.
Варто знати! Жорсткі тарифи Трампа проти Індії, за словами аналітиків, означають зміну стратегії Вашингтона. США роками намагалися налагодити відносини з Нью-Делі напротивагу Китаю, однак тепер відносини між ними різко погіршилися. Водночас 50% мита також ставлять у скрутне становище індійського прем'єра Нарендру Моді, який обіцяв перетворити країну на великий виробничий хаб.
Що відомо про нові тарифи США проти Індії?
- Трамп 6 серпня підписав указ про підвищення тарифів на індійські товари на 25% на додачу до чинних 25%, довівши мита проти Індії до 50%. Своє рішення він пояснив тим, що Індія продовжує купувати російську нафту і таким чином фінансує продовження війни проти України.
- Після погроз Трампа про запровадження мит державні нафтопереробні заводи Індії тимчасово призупинили закупівлю нафти у Росії. Однак Москва пообіцяла знижки й допомогу Нью-Делі, після чого трейдери почали знову закуповувати російську нафту для індійських НПЗ.
- Вчора стало відомо, що великі нафтопереробні компанії Індії вирішили піти на поступки Вашингтону і дещо скоротити закупівлі нафти з Росії.
- Експерти тим часом прогнозували, що нові 50% тарифи Трампа проти Індії так і не набудуть чинності 27 серпня, або протримають недовго, після чого Трамп їх призупинить.