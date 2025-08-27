Як вплинуть на Індію нові тарифи?

Нові тарифи США на індійський експорт почали діяти у середу, 27 серпня, о 00:01 за вашингтонським часом. Вони фактично подвоїли попередні 25% мито і стали найвищими з-поміж усіх країн Азії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Китай підтримав Індію: разом проти нових тарифів Трампа

Захмарні мита у 50% торкнуться понад 55% усього індійського експорту до США, які є найбільшим ринком збуту для Нью-Делі. Особливо боляче вони вдарять:

по текстильній галузі;

по виробництву взуття;

по ювелірній сфері.

Однак у виграші залишаться електроніка та фармацевтика, які є ключовими експортними напрямками. Їх звільнили від мит, тому Apple зможе продовжити інвестувати у виробництво в Індії.

Тарифи США найбільше вдарять по трудомістких галузях індійської економіки та загрожують конкурентоспроможності Індії щодо Китаю та В'єтнаму, для яких США встановили значно нижчі мита.

Експортери одягу, взуття, іграшок та дрібних товарів вже очікують падіння замовлень та прогнозують можливе скорочення робочих місць.

Це завдасть дуже серйозного удару по індійських експортерах, адже 50% мита є неприйнятними для клієнтів,

– говорить директор Farida Shoes Pvt. Ltd. Ісрар Ахмед.

Варто знати! Жорсткі тарифи Трампа проти Індії, за словами аналітиків, означають зміну стратегії Вашингтона. США роками намагалися налагодити відносини з Нью-Делі напротивагу Китаю, однак тепер відносини між ними різко погіршилися. Водночас 50% мита також ставлять у скрутне становище індійського прем'єра Нарендру Моді, який обіцяв перетворити країну на великий виробничий хаб.

Що відомо про нові тарифи США проти Індії?