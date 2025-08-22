Як Китай підтримує Індію?

Сполучені Штати запровадили тарифи до 50% на індійський імпорт й навіть пригрозили новими, однак Китай рішуче виступає проти таких дій Вашингтона. Про це заявив посол Китаю в Індії Сюй Фейхун, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Китай твердо стоятиме поруч з Індією, аби захистити багатосторонню торгівельну систему, ядром якої є Світова організація торгівлі,

– зазначив Фейхун на виступі в Нью-Делі.

Китайський посол виступив з критикою у бік США заявивши, що вони використовують тарифи як "розмінну монету, щоб вимагати завищені ціни від різних країн". Натомість, за його словами, Вашингтон сам отримує вигоду від вільної торгівлі.

Перед лицем таких дій мовчання чи компроміс лише заохочує хулігана,

– підкреслив посол.

Він додав, що країни Глобального Півдня "надзвичайно зацікавлені" у тому, аби дві азійські країни налагодили співробітництво та взяли на себе лідерство. Це допоможе країнам, що розвиваються, здолати труднощі.

Варто знати! Коментарі китайського посла свідчать про спроби Пекіна та Нью-Делі переглянути свої відносини на тлі напруження стосунків з Білим домом. Зокрема, міністр закордонних справ Китаю вперше за три роки цього тижня прибув до Індії, й під час візиту сторони домовилися розглянути питання щодо демаркації спірного кордону між країнами.

Що відомо про тарифи США проти Індії?