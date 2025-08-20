Чому Індію звинуватили в наживі?

Скотт Бессент звинуватив Індію у наживі на різко збільшених закупівлях російської нафти, заявивши, що Вашингтон вважає цю ситуацію неприйнятною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю CNBC Бессент заявив, що російська нафта зараз становить 42% від загального обсягу закупівель нафти Індією, порівняно з менш ніж 1% до повномасштабного вторгнення в Україні. Разом з цим закупівлі Китаю зросли лише з 13% до 16%.

Індія просто наживається. Я б назвав це індійським арбітражем – купівля дешевої російської нафти, перепродаж її як продукту, що щойно з'явився під час війни – це неприйнятно,

– сказав Бессент.

Хто купує нафту в Росії? Деякі європейські країни, зокрема Угорщина, Бельгія та Франція, досить купують російську нафту. Проте найбільші покупці – Індія та Китай. Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти з 2022 року.

Що відомо про тарифи Трампа для Індії?