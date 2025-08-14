Чому Індія знову зацікавлена у нафті з Росії?

Державні НПЗ минулого місяця призупинили закупівлі російської нафти, коли знижки скоротилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Державні нафтопереробні компанії, на які припадає понад 60% із 5,2 мільйона барелів нафти на добу загальної переробної потужності Індії, купують російську нафту на умовах доставки. Спотові знижки на поставку російської Urals до Індії в жовтні розширилися приблизно до 2,70 доларів за барель із 1–1,50 долара за барель наприкінці липня.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти з 2022 року після того, як західні країни відмовилися від російської нафти та запровадили санкції проти Москви за її вторгнення в Україну,

– нагадали у Reuters.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця пригрозив санкціями покупцям російського експорту, якщо Росія не погодиться на мирну угоду з Україною. Трамп і Путін обговорять можливу угоду для завершення війни в Україні під час зустрічі в п’ятницю на Алясці.

Ми чекатимемо на результати переговорів Трампа й Путіна, які дадуть нам певні орієнтири,

– повідомило одне з джерел.

Державна Bharat Petroleum Corp має намір продовжити використання російської нафти, щоб покривати до 35% своїх потреб у переробці, якщо не буде нових санкцій. Зокрема закупівлі російської нафти BPCL сповільнилися в липні, коли знижки скоротилися.

Державні НПЗ Індії почали робити нові спотові закупівлі, щоб замістити зменшені обсяги постачання російської нафти, у таких країнах:

Бразилія;

країни Західної Африки;

США.

Російська Urals продається зі знижкою до Brent, одного з найпоширеніших світових цінових бенчмарків на нафту,

– зазначили у Reuters.

Важливо! Російська нафта становить понад третину загального обсягу закупівель Індії. На відміну від державних НПЗ, приватні компанії, зокрема Reliance Industries та Nayara Energy, мають довгострокові контракти на закупівлю російської нафти.