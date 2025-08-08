Чим планують замінити російську нафту?

Російські нафту та газ планують замінити американськими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox Business.

Читайте також Трамп завдав нового торгівельного удару по Швейцарії: ринок золота лихоманить

Кріс Райт Глава міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки Найбільшим імпортером нафти для Європи була Росія. Найбільшим імпортером природного газу для Європи була Росія. США перенаправляють ці поставки до Європи замість Росії.

Потрібно зауважити, що Райт не вказав з якими саме азійськими країнами тривають переговори. Проте, він наголосив на зацікавленості цих держав у пропозиції США.

Ми обговорюємо це ж з азіатськими країнами, але для діалогу з Індією ще зарано. Президент Трамп продає американські енергоресурси по всьому світу,

– зазначив міністр.

Зверніть увагу! За словами Райта, інші держави зацікавлені у співпраці, бо США надійний союзник.