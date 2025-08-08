Чому Росія пропонує нафту Китаю?

Вони відбуваються на тлі того, що президент Дональд Трамп чинить тиск на Індію через її закупівлі в Москви, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Поставки Urals пропонуються покупцям за нижчими цінами, викликаючи інтерес як у державних, так і в приватних нафтопереробників. Наразі ведуться переговори щодо партій.

Чому Китай не купує Urals? Китай є найбільшим покупцем російської нафти, але місцеві НПЗ переважно купують сорт ESPO, який видобувають та відвантажують у східній частині Росії. Імпорт Urals, що відправляється з портів на заході країни, зазвичай не є пріоритетом для китайських переробників через велику відстань та високі транспортні витрати.

На початку цього тижня Трамп удвічі підвищив мита на всі індійські товари як покарання за закупівлю російської нафти, що є частиною зусиль змусити Москву погодитися на перемир’я у війні проти України. Цей крок США змусив державні НПЗ Індії скоротити закупівлі та шукати альтернативних постачальників, що вивільнило певні обсяги, які можуть потрапити до Китаю.

Попри те, що Китай з його потужною нафтопереробною інфраструктурою та попитом на поповнення стратегічних запасів (SPR) розглядається як потенційний ринок збуту Urals, неясно, чи Пекін готовий скористатися ситуацією на тлі торговельної напруженості зі США,

– зазначили у Bloomberg.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може також запровадити тарифи проти Китаю. На цьому тлі, за словами трейдерів, Urals пропонують потенційним китайським покупцям із націнкою лише 1,50 доларів за барель. Серед компаній, які пропонують ці партії, — афілійовані з Росією трейдери, зокрема Litasco.

Минулого місяця китайська нафтопереробна компанія Shandong Yulong Petrochemical Co. здійснила рідкісну закупівлю Urals. Трейдери уважно стежитимуть, чи підуть на такі угоди інші приватні НПЗ, а також державні компанії, що купують нафту для власних переробних потужностей і для поповнення SPR.

Оскільки Індія значно скорочує спотові закупівлі російської нафти, деякі китайські НПЗ придбали кілька партій Urals з постачанням у жовтні,

– написала аналітикиня Energy Aspects Цзянань Сунь.

На її думку, навряд чи Китай зможе поглинути всі російські обсяги, від яких відмовилася Індія. Urals не є базовим сортом для державних НПЗ Китаю, що обмежує інтерес країни до його стратегічного накопичення.

Важливо! Крім того, китайські держкомпанії діятимуть обережно з додатковими закупівлями російської нафти на тлі торговельних переговорів між США та Китаєм.