Почему Россия предлагает нефть Китаю?

Они происходят на фоне того, что президент Дональд Трамп оказывает давление на Индию из-за ее закупок у Москвы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Поставки Urals предлагаются покупателям по более низким ценам более низким ценам, вызывая интерес как у государственных, так и у частных нефтепереработчиков. Сейчас ведутся переговоры по партиям.

Почему Китай не покупает Urals? Китай является крупнейшим покупателем российской нефти, но местные НПЗ преимущественно покупают сорт ESPO, который добывают и отгружают в восточной части России. Импорт Urals, что отправляется из портов на западе страны, обычно не является приоритетом для китайских переработчиков из-за большого расстояния и высоких транспортных расходов.

В начале этой недели Трамп вдвое повысил пошлины на все индийские товары в качестве наказания за закупку российской нефти, что является частью усилий заставить Москву согласиться на перемирие в войне против Украины. Этот шаг США заставил государственные НПЗ Индии сократить закупки и искать альтернативных поставщиков, что высвободило определенные объемы, которые могут попасть в Китай.

Несмотря на то, что Китай с его мощной нефтеперерабатывающей инфраструктурой и спросом на пополнение стратегических запасов (SPR) рассматривается как потенциальный рынок сбыта Urals, неясно, готов ли Пекин воспользоваться ситуацией на фоне торговой напряженности с США,

– отметили в Bloomberg.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может также ввести тарифы против Китая. На этом фоне, по словам трейдеров, Urals предлагают потенциальным китайским покупателям с наценкой всего 1,50 долларов за баррель. Среди компаний, которые предлагают эти партии, - аффилированные с Россией трейдеры, в частности Litasco.

В прошлом месяце китайская нефтеперерабатывающая компания Shandong Yulong Petrochemical Co. осуществила редкую закупку Urals. Трейдеры внимательно следить, пойдут ли на такие сделки другие частные НПЗ, а также государственные компании, покупающие нефть для собственных перерабатывающих мощностей и для пополнения SPR.

Поскольку Индия значительно сокращает спотовые закупки российской нефти, некоторые китайские НПЗ приобрели несколько партий Urals с поставкой в октябре,

– написала аналитик Energy Aspects Цзянань Сунь.

По ее мнению, вряд ли Китай сможет поглотить все российские объемы, от которых отказалась Индия. Urals не является базовым сортом для государственных НПЗ Китая, что ограничивает интерес страны к его стратегическому накоплению.

Важно! Кроме того, китайские госкомпании будут действовать осторожно с дополнительными закупками российской нефти на фоне торговых переговоров между США и Китаем.