Чем планируют заменить российскую нефть?

Российские нефть и газ планируют заменить американскими, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox Business.

Читайте также Трамп нанес новый торговый удар по Швейцарии: рынок золота лихорадит

Крис Райт Глава министерства энергетики Соединенных Штатов Америки Крупнейшим импортером нефти для Европы была Россия. Крупнейшим импортером природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России.

Нужно заметить, что Райт не указал с какими именно азиатскими странами ведутся переговоры. Однако, он отметил заинтересованность этих государств в предложении США.

Мы обсуждаем это же с азиатскими странами, но для диалога с Индией еще рано. Президент Трамп продает американские энергоресурсы по всему миру,

– отметил министр.

Обратите внимание! По словам Райта, другие государства заинтересованы в сотрудничестве, потому что США надежный союзник.