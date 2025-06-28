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Как возник "Запад" и что это было

Однако после окончания Второй мировой войны этот термин приобрел более четкое геополитическое и ориентированное на безопасность значение. С середины 1940-х годов и до падения Берлинской стены Европа и ее союзники часто определяли себя не только общими идеалами, но и своей оппозицией к Советскому Союзу.

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Президент США Дональд Трамп в одном из своих многочисленных бессмысленных высказываний относительно истории и международных событий заявил, что Европейский Союз был создан для того, чтобы "подвести" Соединенные Штаты. На самом деле все наоборот.

После 1945 года европейцы стремились, чтобы Америка оставалась активно вовлеченной, а не замыкалась в себе, как это было после Первой мировой войны. Оставленные на произвол судьбы, европейские страны рисковали втянуться в очередной конфликт, что потенциально заставило бы США вновь вмешаться для восстановления мира. Чтобы предотвратить это, европейские лидеры призвали США сохранить свое присутствие на континенте как защиту против угрозы советского коммунизма.

В ответ США поощряли Европу к углублению экономической и политической интеграции, что привело к созданию Европейского сообщества по углю и стали, а впоследствии Европейского экономического сообщества. Оба эти фактора США рассматривали как необходимые для обеспечения долгосрочного мира и процветания среди своих трансатлантических союзников, а также предотвращения обнищания континента через торговые войны и протекционистскую политику.

В 1949 году было создано НАТО для защиты Европы от советского экспансионизма. США и все более интегрированная Европа вместе заложили основу для того, что мы сейчас называем "Западом" – группы стран, объединенных демократическими ценностями и твердой приверженностью многостороннему сотрудничеству.

Послевоенный порядок был подкреплен статусом Америки как ведущей мировой экономической и военной державы. С распадом Советского Союза – в значительной степени благодаря единству и решимости Запада – бывшие коммунистические государства превратились в рыночно ориентированные демократии с относительно небольшим уровнем насилия, кроме трагических войн на Балканах.

Но, к сожалению, США отказались от лидерской роли, которую они естественно взяли на себя в послевоенную эпоху. Ведь Трамп продолжает разрушать международный порядок, подрывая институты и ценности, которых он не понимает и не уважает.

Как президент США презирает демократию

С момента возвращения в Белый дом Трамп проявлял еще меньше уважения к демократическим нормам и верховенству права, чем во время своего первого срока. Его недавние действия напоминают описание вице-президента Джей Ди Венса о Трампе как "американском Гитлере" (до того, как он воспользовался возможностью, чтобы пройти за Трампом в Сенат США и, в конце концов, к должности вице-президента).

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Хотя я бы не употреблял таких ненормативных высказываний, Трамп, несомненно, авторитарный и коррумпированный хулиган. Как средневековый монарх, он, кажется, считает, что все принадлежит ему, и он может претендовать на это просто потому, что он этого хочет.

Учитывая его авторитарные склонности, не удивительно, что Трампу безразличен либерально-демократический порядок. По его мнению, другие лидеры существуют для того, чтобы их обучали, а не советовались с ними. Любой намек на несогласие, вероятно, спровоцирует ответные экономические меры, часто в форме тарифов на экспорт в США.

Недавняя встреча G7 является ярким примером. Группа ведущих промышленно развитых стран мира когда-то имела восьмого члена: Россию. Но после того, как режим президента России Владимира Путина незаконно аннексировал Крым в 2014 году, другие члены группы справедливо исключили ее, превратив G8 обратно в G7. Однако несмотря на длительную войну Путина в Украине, Трамп открыл саммит в Канаде с призыва к повторному принятию России.

Как и во время его февральской конфронтации в Овальном кабинете с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп продолжал обвинять Украину во вторжении. История неспровоцированной агрессии России, похоже, не имеет для него большого значения. Он снова создал четкое впечатление, что находится в кармане Путина.

США – больше не надежный партнер

Сегодня трудно определить какие-то ценности, которые большинство либерально-демократических лидеров до сих пор разделяют с Трампом. Как следствие, союзники Америки должны столкнуться с тревожной реальностью: США – некогда безоговорочный лидер свободного мира – больше не является надежным партнером.

Хотя когда-то считалось, что могущественные страны обязаны учитывать интересы более слабых, Трамп смотрит на мир иначе. По его мнению, сила Америки дает ей право действовать так, как ей заблагорассудится, а другие страны должны просто принять последствия.

Такой образ мышления помогает объяснить решение Трампа бомбить ядерные объекты Ирана, а не использовать дипломатию, чтобы убедить Исламскую Республику отказаться от своих ядерных амбиций. Но хотя Трамп праздновал результаты своей "очень успешной атаки", единство и сотрудничество Запада гораздо вероятнее будут побуждать Иран играть более конструктивную и мирную международную роль.

Бесспорно, опасный и репрессивный режим Ирана является, по крайней мере частично, результатом серьезных ошибок, которых западные страны допустили в отношениях с этой страной в течение последних 70 лет. Самым ярким примером является поддержанное США свержение первого демократически избранного правительства в 1953 году.

Вопрос сейчас заключается в том, усилило ли решение Трампа бомбить Иран эти ошибки и втянуло ли уже разделенный Запад в очередную кровавую войну на Ближнем Востоке. Если да, то это вселяет уверенность в том, что глобальная стабильность и международный порядок находятся в руках опасно нестабильного лидера.