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Настало время дипломатии

Теперь, когда Израиль и США продемонстрировали свою военную мощь, им следует сосредоточиться на дипломатическом, а не военном конечном результате. Авиаудары могут уничтожить ядерные объекты Ирана, но они также дают Ирану еще больший стимул для восстановления этих объектов в стремлении к ядерному сдерживанию.

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Израиль и США должны использовать свою совместную военную кампанию как инструмент принудительной дипломатии. Военные действия должны привести к соглашению за столом переговоров, чтобы навсегда нейтрализовать угрозу, которую Иран представляет для Израиля и региона.

До начала военной кампании Израиля 13 июня Иран накапливал уран, близкий к оружейному классу. В мае Международное агентство по атомной энергии определило, что заводу Фордо понадобится всего три недели, чтобы превратить текущие запасы в достаточное количество оружейного урана для 9 единиц ядерного оружия.

Хотя Ирану понадобится дополнительное время, чтобы овладеть процессом создания такого оружия, тот факт, что высокообогащенный уран не имеет гражданского применения – в сочетании с доказательствами прошлых усилий Ирана по созданию ядерного оружия – стал причиной не только для серьезного беспокойства, но и для военных действий.

До первого удара Израиля по Ирану это серьезное беспокойство побудило администрации Байдена и Трампа попытаться нейтрализовать угрозу, нависшую над Ираном, за столом переговоров. Но Исламская Республика отказалась заключать соглашение.

Иран также был достаточно прозрачным относительно своих злонамеренных стратегических намерений. Он годами наращивал свои вооруженные силы, открыто призывал к уничтожению Израиля и активно поддерживал ХАМАС, "Хезболлу" и другие экстремистские группы.

Собственный военный потенциал Ирана, а также военный потенциал его посредников, представляют прямую и активную угрозу интересам США в регионе, в частности американским базам и войскам, международному судоходству, потоку нефти и газа, а также безопасности партнеров Америки в Персидском заливе. В этих обстоятельствах было бы глупо наблюдать, как ядерная программа Ирана продолжает продвигаться.

Но хотя Израиль и США имеют веские основания для стремления уничтожить ядерные объекты Ирана, только военная сила не приведет к длительному решению проблемы. Ядерная программа Ирана может быть повреждена лишь частично, и даже если ее существенно отложат, ее все еще можно восстановить, возможно, более незаметно.

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Более того, если Иран не будет иметь дипломатических намеков, а его теократический режим будет бояться за свое выживание, он, вероятно, расширит войну из отчаяния. Это потенциально может привести к конфликту в регионе.

Теперь, когда США вступили в войну, им следует снова попытаться достичь дипломатического эндшпиля. Иран имеет сильные стимулы заключить соглашение и принять строгие ограничения по своей ядерной программе, а также навязчивые инспекции. Региональные посредники Ирана были опустошены, а его собственное военное руководство и инфраструктура сталкиваются с сокрушительными атаками. Поскольку Израиль и США фактически контролируют воздушное пространство страны, способность Ирана сопротивляться будет уменьшаться с каждым днем.

Проще говоря, позиции Ирана чрезвычайно слабые, что делает этот момент идеальным для получения уступок за столом переговоров.

Трамп также имеет весомые стимулы вернуться к дипломатии. Хотя президент США и решил вступить в войну, но он сталкивается с сильным сопротивлением со стороны широких кругов неоизоляционистов в своей собственной политической базе. Даже если Израиль хочет продолжать кампанию (возможно, с целью свержения иранского режима), Трамп не заинтересован в очередном болоте на Ближнем Востоке. Его игра заключается в том, чтобы продемонстрировать силу, а потом быть тем, кто заключает сделки и несет мир.

Менять режим должны иранцы, а не другие страны

Стремиться к смене режима может быть соблазнительно, но свержение Исламской Республики силой было бы кардинальной ошибкой. Невозможно предсказать, какое правительство придет следующим, не говоря уже о том, чтобы сдержать региональные последствия, которые могут сопровождать политический хаос в Иране. Учитывая нестабильное соседство, крах режима в Иране может легко распространиться на межконфессиональное и этническое насилие далеко за его пределы.

США уже усвоили этот урок на горьком опыте. Их вмешательство в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии стоило триллионы долларов и не дало особого результата.

Что бы ни произошло в Иране, одно можно сказать наверняка: Трамп не должен и не будет заниматься никаким государственным строительством. Если Иран распадется, администрация Трампа точно не придет стране на помощь.

Конечно, большинство населения Ирана уже устали от этого теократического правительства, которое руководило экономическим коллапсом, социальными репрессиями и жестокими репрессиями против протестов и инакомыслия. Но нынешняя война также сплотила иранцев вокруг флага, а жестокий аппарат безопасности режима сохранил его безопасность и целостность, по крайней мере пока.

После почти полувека режим, возможно, приближается к своему концу. Но если он таки упадет, изменения должны происходить изнутри, а не навязываться извне. Лучший способ способствовать достижению этой цели – положить конец войне за столом переговоров. Тогда граждане Ирана должны будут устранить руководство, потерпевшее неудачу на всех фронтах.

Такой результат – хотя и далеко не гарантирован – может привести к появлению умеренного правительства, которое сможет проложить путь к более широкому региональному миру, заслуги которого Трамп так стремится приписать себе.