Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN і IAEC.

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Какие разрушения в Фордо после атак Израиля и США

Израильская комиссия по атомной энергии (IAEC) считает, что Иран не сможет разрабатывать ядерное оружие еще много лет, если не будет иметь доступа к ядерным материалам.

Разрушительная атака США на Фордо уничтожила критически важную инфраструктуру объекта и вывела из строя обогатительный комплекс. Мы считаем, что атаки США на ядерные объекты Ирана в сочетании израильскими операциями на другие компоненты военной ядерной программы Ирана на многие годы отбросили его способность разрабатывать ядерное оружие. Это достижение будет сохранено, если Ирану будет отказано в доступе к ядерным материалам,

– говорится в документе.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи признал: ядерные установки страны серьезно повреждены после атак со стороны Израиля и США.

"Наши ядерные установки были серьезно повреждены, это точно, потому что они неоднократно подвергались атакам со стороны израильских и американских агрессоров", – сказал он.

Это важное заявление, поскольку ранее в Иране преуменьшали масштабы ущерба.

Организация по атомной энергии страны еще оценивает состояние ядерных объектов Ирана. МАГАТЭ подтвердило серьезный ущерб нескольким ядерным объектам Ирана.

"Багаи сообщил "Аль-Джазире", что иранский парламент проголосовал за приостановление сотрудничества с МАГАТЭ, но не одобрил приостановление членства Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – соглашении, призванном контролировать и предотвращать глобальное распространение ядерного оружия, а также способствовать мирному использованию ядерных технологий", – добавили в СМИ.

Интересно, что ранее Трамп заявил, будто ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. Позже в СМИ сообщили, что Фордо не получил серьезных повреждений.