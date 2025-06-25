Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог-международник Ярослав Божко, объяснив, что Фордо – это лишь один из ключевых иранских ядерных объектов, он глубоко закопан в землю. Даже применение США противобункерных бомб не обязательно гарантирует полное разрушение до состояния невозобновления мощностей.

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Откажется ли Иран от разработки ядерного оружия

Перед началом атаки США по Ирану был обнародован отчет американской разведки. Там говорилось о том, что Иран имеет 3 – 5 лет до полного завершения своей ядерной программы. Божко предположил, что, возможно, ключевой целью было как раз притормозить этот процесс, выиграть дополнительное время.

Может быть и такое, что ядерная доктрина Ирана тайно предусматривает идею того, что он не будет иметь готовую бомбу, а только обогащенный уран, чтобы оставалась небольшая подготовка к быстрому получению ядерного боезаряда,

– озвучил Божко.

По словам политолога-международника, вряд ли Иран откажется от разработки ядерного оружия. Руководство Ирана пока не делало таких заявлений. Он считает, что сегодня у Ирана и США есть определенный интерес к договоренностям, но они видят справедливые договоренности по-разному.

Иран понимает ограниченность американского удара. Несмотря на все, Иран – это огромное государство с многочисленным количеством объектов, немалой территорией. Только ударами ракет или авиабомб изменить там политический режим не удастся, а сухопутного вторжения не готовится,

– отметил Божко.

Поэтому, по его мнению, это не выглядит как реальная угроза для существования иранского режима. Это выглядит как существенная проблема для разработки ядерного оружия Ирана и потребности активизировать изготовление других вооружений, модернизировать авиацию, улучшить ситуацию с ПВО, готовясь к возможному длительному противостоянию.

Напомним, что спецпосланник американского президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф после того, как США атаковали ядерные объекты Ирана, заявил, что удалось уничтожить способность Тегерана производить ядерное оружие. Удары пришлись на объекты в Фордо, Исфагане, Натанзе. По словам Виткоффа, большинство центрифуг повреждены или уничтожены.