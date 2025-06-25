Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог-міжнародник Ярослав Божко, пояснивши, що Фордо – це лише один з ключових іранських ядерних об'єктів, він глибоко закопаний в землю. Навіть застосування США протибункерних бомб не обов'язково гарантує повну руйнацію до стану невідновлення потужностей.

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Чи відмовиться Іран від розробки ядерної зброї

Перед початком атаки США по Ірану був оприлюднений звіт американської розвідки. Там йшлося про те, що Іран має 3 – 5 років до повного завершення своєї ядерної програми. Божко припустив, що, можливо, ключовою метою було як раз пригальмувати цей процес, виграти додатковий час.

Може бути й таке, що ядерна доктрина Ірану таємно передбачає ідею того, що він не буде мати готову бомбу, а лише збагачений уран, щоб залишалася невелика підготовка до швидкого отримання ядерного боєзаряду,

– озвучив Божко.

Зі слів політолога-міжнародника, навряд чи Іран відмовиться від розробки ядерної зброї. Керівництво Ірану наразі не робило таких заяв. Він вважає, що сьогодні в Ірану та США є певний інтерес до домовленостей, але вони бачать справедливі домовленості по-різному.

Іран розуміє обмеженість американського удару. Попри все, Іран – це величезна держава з численною кількістю об'єктів, чималою територією. Лише ударами ракет чи авіабомб змінити там політичний режим не вдасться, а сухопутного вторгнення не готується,

– зауважив Божко.

Тому, на його думку, це не виглядає як реальна загроза для існування іранського режиму. Це виглядає як суттєва проблема для розробки ядерної зброї Ірану та потреби активізувати виготовлення інших озброєнь, модернізувати авіацію, покращити ситуацію з ППО, готуючись до можливого тривалого протистояння.

Нагадаємо, що спецпосланець американського президента на Близькому Сході Стів Віткофф після того, як США атакували ядерні об'єкти Ірану, заявив, що вдалося знищити здатність Тегерана виробляти ядерну зброю. Удари прийшлися на об'єкти у Фордо, Ісфагані, Натанзі. Зі слів Віткоффа, більшість центрифуг пошкоджені або знищені.