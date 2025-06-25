Про це заявив спецпосланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Віткофф про удари по ядерних об'єктах Ірану

Так, Віткофф заявив, що попри повідомлення ЗМІ про протилежне, удари США по іранських ядерних об'єктах знищили здатність Ірану виробляти ядерну зброю. Вони були спрямовані на три об'єкти в Ісфагані, Натанзі й Фордо.

У всіх трьох випадках більшість, якщо не всі, центрифуги були пошкоджені або знищені таким чином, що їм буде майже неможливо відновити цю програму. На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки,

– сказав спецпредставник Трампа.

Також Віткофф назвав "абсолютно абсурдними" повідомлення ЗМІ, які суперечать твердженням про те, що ядерні об'єкти Ірану були знищені.

Витік такої інформації, якою б не була ця інформація, з якої б сторони вона не з'явилася, є обурливим. Це державна зрада. Тому це має бути розслідувано. І той, хто це зробив, хто б за це не ніс відповідальності, має бути притягнутий до відповідальності. Це може завдати шкоди життям у майбутньому,

– заявив спецпосланець.

Окрім того, наголосив, що це ніколи не було війна просто заради війни. Мовляв, це була війна для досягнення мети, якою, на думку Віткоффа, більшість американців повинні бути дуже задоволені.

"Можу сказати вам, що я був у цих обговореннях. Я спостерігав за нашим головнокомандувачем. Він має цю дивовижну здатність точно розуміти, коли натиснути кнопку, а коли відступити. Він досяг своєї мети, і на цьому все закінчилося", – сказав спецпредставник президента США.