Об этом заявил спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Уиткофф об ударах по ядерным объектам Ирана

Так, Уиткофф заявил, что несмотря на сообщения СМИ об обратном, удары США по иранским ядерным объектам уничтожили способность Ирана производить ядерное оружие. Они были направлены на три объекта в Исфагане, Натанзе и Фордо.

Во всех трех случаях большинство, если не все, центрифуги были повреждены или уничтожены таким образом, что им будет почти невозможно восстановить эту программу. По моему мнению, и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы,

– сказал спецпредставитель Трампа.

Также Уиткофф назвал "абсолютно абсурдными" сообщения СМИ, которые противоречат утверждениям о том, что ядерные объекты Ирана были уничтожены.

Утечка такой информации, какой бы ни была эта информация, с какой бы стороны она ни появилась, является возмутительной. Это государственная измена. Поэтому это должно быть расследовано. И тот, кто это сделал, кто бы за это не нес ответственности, должен быть привлечен к ответственности. Это может нанести ущерб жизням в будущем,

– заявил спецпосланник.

Кроме того, отметил, что это никогда не было война просто ради войны. Мол, это была война для достижения цели, которой, по мнению Уиткоффа, большинство американцев должны быть очень довольны.

"Могу сказать вам, что я был в этих обсуждениях. Я наблюдал за нашим главнокомандующим. Он имеет эту удивительную способность точно понимать, когда нажать кнопку, а когда отступить. Он достиг своей цели, и на этом все закончилось", – сказал спецпредставитель президента США.