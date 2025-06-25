Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование издания The Insider.

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Как Иран шпионит за Россией

После начала полномасштабного вторжения в Украину сотрудничество между спецслужбами России и Ирана значительно активизировалось – участились командировки сотрудников ФСБ и ГРУ в Иран, усилилось военное сотрудничество, в частности – поставки иранских дронов "Шахед", за которые Кремль рассчитывался золотом. В то же время, как свидетельствуют документы Первой службы ФСБ (контрразведка), которые оказались в распоряжении The Insider, и Москва, и Тегеран продолжили шпионить друг за другом.

В документе "Рекомендации по планированию оперативно-служебной деятельности на иранской линии" за 2024 год ФСБ признает: спецслужбы Ирана продолжают активную деятельность на территории РФ, сосредоточенную на "получении передовых образцов вооружений", аэрокосмических, радиоэлектронных и ядерных технологий, а также на вербовке агентов среди российских специалистов. Особенно интересуют Иран технологии турбореактивных двигателей, дронов, радиоэлектроники и специалисты в ракетной, авиационной и космической отраслях.

Иранские спецслужбы действуют под прикрытием дипломатических учреждений – в частности, Министерства информации, КСИР и второго разведывательного управления Объединенного штаба ВС Ирана. Они используют визиты официальных делегаций на оборонные предприятия, научные учреждения, а также приглашения на краткосрочные командировки, чтение лекций, участие в конференциях или просто отдых за рубежом для вербовки агентов.

Используются методы финансового поощрения, а также вербовки "в темную", когда специалист постепенно втягивается в информационный обмен. Иран также активно продвигает шиитский ислам в мусульманских общинах России, создавая там свои позиции влияния.

В документах ФСБ перечислены конкретные представители иранских структур, которые занимаются шпионской деятельностью в РФ. Например, Басири Сайед Алиреза из Министерства информации отвечает за контакты с ФСБ и СВР. В его контактах фигурирует Михаил Храбров из Управления международного сотрудничества ФСБ (в/ч 55957), работающий под прикрытием в компании "Алмаз-Антей", а также ветеран СВР Мурад Чаров.

С главой стратегической разведки КСИР Золфагари Аббасом Мохаммадом контактируют ФСБ и ГРУ. Он, по информации ФСБ, занимается организацией приобретения (в том числе незаконного) специальных технических средств.

Военный атташе Хосрави Могадам Реза Гударз активно работает с Минобороны, "Рособоронэкспортом", Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), – официально по вопросам военно-технического сотрудничества, но, вероятно, также вовлечен в вербовку.

Он контактирует с российскими военными, в частности с Александром Блохиным из Главного управления международного военного сотрудничества.

Как Россия шпионит за Ираном

В том же документе – "Рекомендациях" на 2024 год – ФСБ подробно расписывает и свои цели в Иране. Речь идет о необходимости агентурного и оперативно-технического проникновения в спецслужбы Ирана, получения информации о религиозном влиянии Тегерана в РФ, попытки Ирана добыть оружие массового поражения и обход экспортного контроля.

Особое внимание российская контрразведка уделяет планам Ирана по продвижению шиитского ислама в России, что, по мнению ФСБ, может приводить к межконфессиональным конфликтам. В документах также указана необходимость получения информации о смене верховного лидера Ирана – аятоллы Хаменеи, о кандидатах на его место и их внешнеполитическом курсе, в частности отношении к России.

ФСБ также собирается выявлять антироссийскую деятельность посольств Украины и стран Запада в Иране, вербовать выпускников иранских религиозных центров и осуществлять контрразведывательный поиск среди выходцев из Ирана.

Несмотря на изменение глобального контекста после 2022 года, цели ФСБ в отношении Ирана остаются неизменными. В "Рекомендациях" еще за 2021 год повторяются те же формулировки.

Источник The Insider в военной контрразведке объясняет: еще при президентстве Медведева в Кремле решили, что Иран – скорее враг, чем союзник, и несмотря на публичные заявления, Россия всегда выступала против того, чтобы Иран получил ядерное оружие.

Это подтверждает и фокус "Рекомендаций" на 2024 год – в них подробно расписано, как пресекать попытки иранских спецслужб получить информацию о ядерных технологиях в России или вывезти их через ее территорию.

По словам источника в ФСБ, даже после сближения с Ираном, Кремль не прекращал сотрудничество с Израилем по линии ГРУ, играя в "двойную игру". В Иране, очевидно, догадываются об этих контактах, что еще больше подрывает взаимное доверие.

Эту же позицию подтвердил и собеседник The Insider в ГРУ: Кремль еще с 2010 года отдает предпочтение Израилю в вопросе ближневосточной политики, а шпионская война с Ираном не прекращалась никогда. Сегодня, на фоне конфликта Израиля и Ирана, Россия оказалась в сложном положении, но, как отметил собеседник, у Кремля просто нет ресурса, чтобы сейчас серьезно заниматься ближневосточной дипломатией – приоритетом остаются внутренние проблемы.