Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Почему Путин не может увеличить помощь Ирану

Аналитики вспомнили о встрече Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Москве. Российский диктатор отметил, что позиция России относительно конфликта между Израилем и Ираном является "хорошо известной" и МИД Кремля выразил обеспокоенность на Совете Безопасности ООН.

Тогда россияне назвали последние удары Израиля и США по Ирану "неоправданными и неспровоцированными" и отметили, что Россия "делает все возможное, чтобы помочь иранскому народу". За это страну поблагодарил Арагчи и подчеркнул, что Иран регулярно консультируется с Москвой по вопросам глобальной безопасности.

Впрочем, неназванные иранские источники сообщили Reuters, что Иран недоволен объемом российской поддержки и ожидает, что Путин сделает больше для противодействия Израилю и США,

– написали аналитики.

Один из источников сообщил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи направил Арагчи в Москву с личным письмом к Путину, в котором просит оказать больше помощи.

Институт изучения войны подытожил, что Россия ограничена в своей способности напрямую поддерживать Иран из-за войны в Украине. Именно поэтому Путин ограничится только дипломатическими жестами.