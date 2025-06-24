Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Чому Путін не може збільшити допомогу Ірану

Аналітики згадали про зустріч Володимира Путіна та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі в Москві. Російський диктатор наголосив, що позиція Росії щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном є "добре відомою" та МЗС Кремля висловило занепокоєння на Раді Безпеки ООН.

Тоді росіяни назвали останні удари Ізраїлю та США по Ірану "невиправданими й неспровокованими" та наголосили, що Росія "робить усе можливе, щоб допомогти іранському народу". За це країні подякував Арагчі та підкреслив, що Іран регулярно консультується з Москвою з питань глобальної безпеки.

Утім, неназвані іранські джерела повідомили Reuters, що Іран незадоволений обсягом російської підтримки й очікує, що Путін зробить більше для протидії Ізраїлю та США,

– написали аналітики.

Одне з джерел повідомило, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї направив Арагчі до Москви з особистим листом до Путіна, в якому просить надати більше допомоги.

Інститут вивчення війни підсумував, що Росія обмежена у своїй здатності напряму підтримувати Іран через війну в Україні. Саме тому Путін обмежиться лише дипломатичними жестами.