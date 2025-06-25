Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування видання The Insider.

До теми Іран уже не дуже потрібен: Росія накопичила 13 тисяч ракет різної дальності, – FT

Як Іран шпигує за Росією

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну співпраця між спецслужбами Росії та Ірану значно активізувалася – почастішали відрядження співробітників ФСБ і ГРУ до Ірану, посилилася військова співпраця, зокрема – постачання іранських дронів "Шахед", за які Кремль розраховувався золотом. Водночас, як свідчать документи Першої служби ФСБ (контррозвідка), які опинилися в розпорядженні The Insider, і Москва, і Тегеран продовжили шпигувати один за одним.

У документі "Рекомендації щодо планування оперативно-службової діяльності на іранській лінії" за 2024 рік ФСБ визнає: спецслужби Ірану продовжують активну діяльність на території РФ, зосереджену на "здобутті передових зразків озброєнь", аерокосмічних, радіоелектронних і ядерних технологій, а також на вербуванні агентів серед російських фахівців. Особливо цікавлять Іран технології турбореактивних двигунів, дронів, радіоелектроніки та фахівці у ракетній, авіаційній та космічній галузях.

Іранські спецслужби діють під прикриттям дипломатичних установ – зокрема, Міністерства інформації, КВІР і другого розвідувального управління Об'єднаного штабу ЗС Ірану. Вони використовують візити офіційних делегацій на оборонні підприємства, наукові установи, а також запрошення на короткострокові відрядження, читання лекцій, участь у конференціях чи просто відпочинок за кордоном для вербування агентів.

Використовуються методи фінансового заохочення, а також вербування "в темну", коли фахівець поступово втягується в інформаційний обмін. Іран також активно просуває шиїтський іслам у мусульманських громадах Росії, створюючи там свої позиції впливу.

У документах ФСБ перелічено конкретних представників іранських структур, які займаються шпигунською діяльністю у РФ. Наприклад, Басірі Сайєд Аліреза з Міністерства інформації відповідає за контакти з ФСБ і СЗР. У його контактах фігурує Михайло Храбров з Управління міжнародного співробітництва ФСБ (в/ч 55957), що працює під прикриттям у компанії "Алмаз-Антей", а також ветеран СЗР Мурад Чарьов.

З головою стратегічної розвідки КВІР Золфагарі Аббасом Мохаммадом контактують ФСБ та ГРУ. Він, за інформацією ФСБ, займається організацією придбання (зокрема незаконного) спеціальних технічних засобів.

Військовий аташе Хосраві Могадам Реза Гударз активно працює з Міноборони, "Рособоронекспортом", Федеральною службою з військово-технічного співробітництва (ФСВТС), Федеральною службою з технічного та експортного контролю (ФСТЕК), – офіційно з питань військово-технічного співробітництва, але, ймовірно, також залучений до вербування.

Він контактує з російськими військовими, зокрема з Олександром Блохіним із Головного управління міжнародного військового співробітництва.

Як Росія шпигує за Іраном

У тому ж документі – "Рекомендаціях" на 2024 рік – ФСБ детально розписує і свої цілі в Ірані. Йдеться про необхідність агентурного та оперативно-технічного проникнення в спецслужби Ірану, здобуття інформації про релігійний вплив Тегерана у РФ, спроби Ірану добути зброю масового ураження та обхід експортного контролю.

Особливу увагу російська контррозвідка приділяє планам Ірану щодо просування шиїтського ісламу в Росії, що, на думку ФСБ, може призводити до міжконфесійних конфліктів. У документах також вказано необхідність отримання інформації про зміну верховного лідера Ірану – аятоли Хаменеї, про кандидатів на його місце та їхній зовнішньополітичний курс, зокрема ставлення до Росії.

ФСБ також збирається виявляти антиросійську діяльність посольств України та країн Заходу в Ірані, вербувати випускників іранських релігійних центрів та здійснювати контррозвідувальний пошук серед вихідців з Ірану.

Попри зміну глобального контексту після 2022 року, цілі ФСБ щодо Ірану залишаються незмінними. У "Рекомендаціях" ще за 2021 рік повторюються ті самі формулювання.

Джерело The Insider у військовій контррозвідці пояснює: ще за президентства Медведєва в Кремлі вирішили, що Іран – радше ворог, ніж союзник, і попри публічні заяви, Росія завжди виступала проти того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Це підтверджує і фокус "Рекомендацій" на 2024 рік – у них детально розписано, як припиняти спроби іранських спецслужб здобути інформацію про ядерні технології в Росії чи вивезти їх через її територію.

За словами джерела у ФСБ, навіть після зближення з Іраном, Кремль не припиняв співпрацю з Ізраїлем по лінії ГРУ, граючи в "подвійну гру". В Ірані, вочевидь, здогадуються про ці контакти, що ще більше підриває взаємну довіру.

Цю ж позицію підтвердив і співрозмовник The Insider у ГРУ: Кремль ще з 2010 року надає перевагу Ізраїлю в питанні близькосхідної політики, а шпигунська війна з Іраном не припинялася ніколи. Сьогодні, на тлі конфлікту Ізраїлю та Ірану, Росія опинилася у складному становищі, але, як зазначив співрозмовник, у Кремля просто немає ресурсу, щоб зараз серйозно займатися близькосхідною дипломатією – пріоритетом залишаються внутрішні проблеми.