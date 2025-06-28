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Як виник "Захід" і що це було

Однак після закінчення Другої світової війни цей термін набув чіткішого геополітичного та безпеково-орієнтованого значення. З середини 1940-х років і до падіння Берлінської стіни Європа та її союзники часто визначали себе не лише спільними ідеалами, а й своєю опозицією до Радянського Союзу.

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Президент США Дональд Трамп в одному зі своїх численних безглуздих висловлювань щодо історії та міжнародних подій заявив, що Європейський Союз був створений для того, щоб "підвести" Сполучені Штати. Насправді все навпаки.

Після 1945 року європейці прагнули, щоб Америка залишалася активно залученою, а не замикалася в собі, як це було після Першої світової війни. Залишені напризволяще, європейські країни ризикували втягнутися в черговий конфлікт, що потенційно змусило б США знову втрутитися для відновлення миру. Щоб запобігти цьому, європейські лідери закликали США зберегти свою присутність на континенті як захист проти загрози радянського комунізму.

У відповідь США заохочували Європу до поглиблення економічної та політичної інтеграції, що призвело до створення Європейської спільноти з вугілля і сталі, а згодом Європейської економічної спільноти. Обидва ці фактори США розглядали як необхідні для забезпечення довгострокового миру та процвітання серед своїх трансатлантичних союзників, а також запобігання зубожінню континенту через торгівельні війни та протекціоністську політику.

У 1949 році було створено НАТО для захисту Європи від радянського експансіонізму. США та дедалі інтегрованіша Європа разом заклали основу для того, що ми зараз називаємо "Заходом" – групи країн, об'єднаних демократичними цінностями та твердою відданістю багатосторонній співпраці.

Післявоєнний порядок був підкріплений статусом Америки як провідної світової економічної та військової держави. З розпадом Радянського Союзу – значною мірою завдяки єдності та рішучості Заходу – колишні комуністичні держави перетворилися на ринково орієнтовані демократії з відносно невеликим рівнем насильства, окрім трагічних війн на Балканах.

Але, на жаль, США відмовилися від лідерської ролі, яку вони природно взяли на себе в повоєнну епоху. Адже Трамп продовжує руйнувати міжнародний порядок, підриваючи інституції та цінності, яких він не розуміє і не поважає.

Як президент США зневажає демократію

З моменту повернення до Білого дому Трамп виявляв ще менше поваги до демократичних норм і верховенства права, ніж під час свого першого терміну. Його нещодавні дії нагадують опис віцепрезидента Джей Ді Венса про Трампа як "американського Гітлера" (до того, як він скористався можливістю, щоб пройти за Трампом до Сенату США і, зрештою, до посади віцепрезидента).

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Хоча я б не вживав таких ненормативних висловлювань, Трамп, безсумнівно, авторитарний і корумпований хуліган. Як середньовічний монарх, він, здається, вважає, що все належить йому, і він може претендувати на це просто тому, що він цього хоче.

З огляду на його авторитарні схильності, не дивно, що Трампу байдуже до ліберально-демократичного порядку. На його думку, інші лідери існують для того, щоб їх навчали, а не радилися з ними. Будь-який натяк на незгоду, ймовірно, спровокує відповідні економічні заходи, часто у формі тарифів на експорт до США.

Нещодавня зустріч G7 є яскравим прикладом. Група провідних промислово розвинених країн світу колись мала восьмого члена: Росію. Але після того, як режим президента Росії Володимира Путіна незаконно анексував Крим у 2014 році, інші члени групи справедливо виключили її, перетворивши G8 назад на G7. Однак попри тривалу війну Путіна в Україні, Трамп відкрив саміт у Канаді із заклику до повторного прийняття Росії.

Як і під час його лютневої конфронтації в Овальному кабінеті з Президентом України Володимиром Зеленським, Трамп продовжував звинувачувати Україну у вторгненні. Історія неспровокованої агресії Росії, схоже, не має для нього великого значення. Він знову створив чітке враження, що перебуває в кишені Путіна.

США – більше не надійний партнер

Сьогодні важко визначити якісь цінності, які більшість ліберально-демократичних лідерів досі поділяють із Трампом. Як наслідок, союзники Америки повинні зіткнутися з тривожною реальністю: США – колись беззаперечний лідер вільного світу – більше не є надійним партнером.

Хоча колись вважалося, що могутні країни зобов'язані враховувати інтереси слабших, Трамп дивиться на світ інакше. На його думку, сила Америки дає їй право діяти так, як їй заманеться, а інші країни повинні просто прийняти наслідки.

Такий спосіб мислення допомагає пояснити рішення Трампа бомбардувати ядерні об'єкти Ірану, а не використовувати дипломатію, щоб переконати Ісламську Республіку відмовитися від своїх ядерних амбіцій. Але хоча Трамп святкував результати своєї "дуже успішної атаки", єдність і співпраця Заходу набагато ймовірніше спонукатимуть Іран грати більш конструктивну та мирну міжнародну роль.

Безперечно, небезпечний та репресивний режим Ірану є, принаймні частково, результатом серйозних помилок, яких західні країни припустилися у стосунках з цією країною протягом останніх 70 років. Найяскравішим прикладом є підтримане США повалення першого демократично обраного уряду в 1953 році.

Питання зараз полягає в тому, чи рішення Трампа бомбардувати Іран посилило ці помилки та втягнуло вже розділений Захід у чергову криваву війну на Близькому Сході. Якщо так, то це вселяє впевненість у тому, що глобальна стабільність і міжнародний порядок перебувають у руках небезпечно нестабільного лідера.