Почему Индию обвинили в наживе?
Скотт Бессент обвинил Индию в наживе на резко увеличенных закупках российской нефти, заявив, что Вашингтон считает эту ситуацию неприемлемой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В интервью CNBC Бессент заявил, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией, по сравнению с менее чем 1% до полномасштабного вторжения в Украину. Вместе с этим закупки Китая выросли лишь с 13% до 16%.
Индия просто наживается. Я бы назвал это индийским арбитражем – покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, только что появившегося во время войны – это неприемлемо,
– сказал Бессент.
Кто покупает нефть у России?
Некоторые европейские страны, в частности Венгрия, Бельгия и Франция, достаточно покупают российскую нефть. Однако крупнейшие покупатели – Индия и Китай. Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти с 2022 года.
Что известно о тарифах Трампа для Индии?
- 6 августа Трамп подписал новый указ, которым ввел дополнительные 25% пошлины против Индии. Новые тарифы добавились к уже действующим, которые тоже составляют 25%. Это произошло из-за того, что Индия покупает российскую нефть.
- После этого государственные НПЗ Индии приостановили закупки российской нефти, однако они возобновили запросы к трейдерам по закупке нефти Urals из-за увеличения скидок. Так государственная Bharat Petroleum Corp намерена продолжить использование, чтобы покрывать до 35% своих потребностей в переработке, если не будет новых санкций.
- На фоне тарифов США Индия и Китай сближаются несмотря на то, что на протяжении лет были настроены враждебно друг против друга. Так Китай заверил Индию в поставках удобрений, редкоземельных минералов и тоннелепроходческих машин.