Почему Индию обвинили в наживе?

Скотт Бессент обвинил Индию в наживе на резко увеличенных закупках российской нефти, заявив, что Вашингтон считает эту ситуацию неприемлемой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В интервью CNBC Бессент заявил, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией, по сравнению с менее чем 1% до полномасштабного вторжения в Украину. Вместе с этим закупки Китая выросли лишь с 13% до 16%.

Индия просто наживается. Я бы назвал это индийским арбитражем – покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, только что появившегося во время войны – это неприемлемо,

– сказал Бессент.

Кто покупает нефть у России? Некоторые европейские страны, в частности Венгрия, Бельгия и Франция, достаточно покупают российскую нефть. Однако крупнейшие покупатели – Индия и Китай. Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти с 2022 года.

Что известно о тарифах Трампа для Индии?