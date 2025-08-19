"Дружба" Моди и Путина
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Путина "другом", тогда как его правительство стремилось укрепить отношения с Китаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также "Путин знает, это – катастрофа": стратег по энергетике сказал, что станет самым большим ударом по России
Моди провел телефонный разговор с Путиным после саммита президента России с Трампом на Аляске. Во время разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать тесный контакт, говорится в официальном заявлении из Нью-Дели.
Спасибо моему другу, президенту Путину, за его телефонный разговор. Индия последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта в Украине и поддерживает все усилия в этом направлении,
– заявил Моди в заметке на X.
Лидер Индии также добавил, что он с нетерпением ждет "продолжения обмена мнениями" с Путиным в ближайшие дни.
Что известно о сближении Индии с Китаем?
Вместе с этим Моди и его правительство пытаются наладить связи с Китаем. Эти комментарии прозвучали непосредственно перед встречей, запланированной между Моди и министром иностранных дел Китая Ван И , который впервые за три года посетит Индию. Обе страны стремятся к улучшению отношений.
Ван И добавил, что Китай и Индия должны "рассматривать друг друга как партнеров и возможности, а не как оппонентов или угрозы". Так Китай заверил Индию в поставках удобрений, редкоземельных минералов и тоннелепроходческих машин.
Обращение Индии к России и Китаю подчеркивает ослабление ее отношений с США во времена Трампа. Нью-Дели сначала приветствовал новую администрацию, надеясь на скорое заключение торгового соглашения и развитие многолетних тесных связей с США, ее крупнейшим торговым партнером,
– пишут в издании.
В последние месяцы также появились признаки налаживания отношений: Пекин ослабил ограничения на экспорт, Нью-Дели возобновил туристические визы для граждан Китая, тогда как все больше индийских компаний ищут партнерства с китайскими компаниями для сделок.
Тарифы Трампа для Индии: главное
- В начале августа Трамп ввел дополнительный тариф для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Индия обвиняет критику США, объясняя импорт российской нефти вынужденным шагом для обеспечения доступных цен, обвиняя одновременно Запад в подобной торговле с Россией.
- Сейчас переговоры между США и Индией зашли в тупик из-за требований США об открытии индийского рынка и прекращении закупок российской нефти. Если соглашение не будет достигнуто в течение трех недель, пошлины на индийский импорт могут вырасти до 50%.
- После этого государственные НПЗ Индии приостановили закупки российской нефти, однако они возобновили запросы к трейдерам по закупке нефти Urals из-за увеличения скидок. Так государственная Bharat Petroleum Corp намерена продолжить использование, чтобы покрывать до 35% своих потребностей в переработке, если не будет новых санкций.