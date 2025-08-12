Скільки нафти експортує Росія?

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці для обговорення війни в Україні Росія продовжує без перешкод експортувати нафту зі своїх портів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Трамп проти Путіна: чи зможе Росія витримати економічний тиск і продовжувати війну

Експорт російської нафти дещо знижувався три тижні поспіль, але несуттєво:

Постачання залишаються в межах середніх показників, зафіксованих цього року.

Обсяги експорту склали близько 3,11 мільйона барелів на день за чотири тижні до 10 серпня.

А середні показники за добу минулого тижня взагалі зросли на 80 000 барелів й склали 3,33 мільйона барелів на добу.

Важливо! Минулого тижня Трамп увів додаткові тарифи проти Індії у розмірі 25% за купівлю російської нафти. Очікувалося, що це вдарить по доходах Росії від продажу нафтопродуктів. Однак поки що ринки не очікують серйозних збоїв у постачанні нафти з Росії.

Чому тарифи Трампа не діють?

Нові тарифи Трампа проти Індії набудуть чинності лише 27 серпня. Однак ринки припускають, що їх ще можуть скасувати.

Наразі більшість нафти з тихоокеанських портів Росія експортує до Китаю, проти якого санкції не діють і який закуповує чи не найбільше "чорного золота" у Москви.

Водночас нафта із портів Балтії прямує до західного узбережжя Індії близько місяця. Тобто у Росії є ще достатньо часу, щоб дочекатися скасування нових тарифів до прибуття танкерів.

Щоправда, деякі державні компанії Індії вже закуповують нафту в інших постачальників. Але знадобиться кілька тижнів, щоб оцінити реальний вплив на російські постачання.

Деякі компанії можуть відмовитися від спотових закупівель російської нафти з відвантаженням у жовтні, очікуючи на офіційні урядові вказівки,

– зазначає видання.

Варто знати! Тим часом Пекін, ймовірно, продовжить купувати дешеву російську нафту. Хоча Трамп припускав можливість нових мит для Китаю, втім у Білому домі такий крок вважають малоймовірним, з огляду на торгівельні переговори між країнами.