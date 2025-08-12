Скільки нафти експортує Росія?
Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці для обговорення війни в Україні Росія продовжує без перешкод експортувати нафту зі своїх портів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Експорт російської нафти дещо знижувався три тижні поспіль, але несуттєво:
- Постачання залишаються в межах середніх показників, зафіксованих цього року.
- Обсяги експорту склали близько 3,11 мільйона барелів на день за чотири тижні до 10 серпня.
- А середні показники за добу минулого тижня взагалі зросли на 80 000 барелів й склали 3,33 мільйона барелів на добу.
Важливо! Минулого тижня Трамп увів додаткові тарифи проти Індії у розмірі 25% за купівлю російської нафти. Очікувалося, що це вдарить по доходах Росії від продажу нафтопродуктів. Однак поки що ринки не очікують серйозних збоїв у постачанні нафти з Росії.
Чому тарифи Трампа не діють?
Нові тарифи Трампа проти Індії набудуть чинності лише 27 серпня. Однак ринки припускають, що їх ще можуть скасувати.
- Наразі більшість нафти з тихоокеанських портів Росія експортує до Китаю, проти якого санкції не діють і який закуповує чи не найбільше "чорного золота" у Москви.
- Водночас нафта із портів Балтії прямує до західного узбережжя Індії близько місяця. Тобто у Росії є ще достатньо часу, щоб дочекатися скасування нових тарифів до прибуття танкерів.
- Щоправда, деякі державні компанії Індії вже закуповують нафту в інших постачальників. Але знадобиться кілька тижнів, щоб оцінити реальний вплив на російські постачання.
Деякі компанії можуть відмовитися від спотових закупівель російської нафти з відвантаженням у жовтні, очікуючи на офіційні урядові вказівки,
– зазначає видання.
Варто знати! Тим часом Пекін, ймовірно, продовжить купувати дешеву російську нафту. Хоча Трамп припускав можливість нових мит для Китаю, втім у Білому домі такий крок вважають малоймовірним, з огляду на торгівельні переговори між країнами.