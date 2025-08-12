Сколько нефти экспортирует Россия?

Накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске для обсуждения войны в Украине Россия продолжает беспрепятственно экспортировать нефть из своих портов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Экспорт российской нефти несколько снижался три недели подряд, но несущественно:

Поставки остаются в пределах средних показателей, зафиксированных в этом году.

Объемы экспорта составили около 3,11 миллиона баррелей в день за четыре недели до 10 августа.

А средние показатели за сутки на прошлой неделе вообще выросли на 80 000 баррелей и составили 3,33 миллиона баррелей в сутки.

Важно! На прошлой неделе Трамп ввел дополнительные тарифы против Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Ожидалось, что это ударит по доходам России от продажи нефтепродуктов. Однако пока рынки не ожидают серьезных сбоев в поставках нефти из России.

Почему тарифы Трампа не действуют?

Новые тарифы Трампа против Индии вступят в силу только 27 августа. Однако рынки предполагают, что их еще могут отменить.

Сейчас большинство нефти из тихоокеанских портов Россия экспортирует в Китай, против которого санкции не действуют и который закупает больше всего "черного золота" у Москвы.

В то же время нефть из портов Балтии направляется к западному побережью Индии около месяца. То есть у России есть еще достаточно времени, чтобы дождаться отмены новых тарифов до прибытия танкеров.

Правда, некоторые государственные компании Индии уже закупают нефть у других поставщиков. Но понадобится несколько недель, чтобы оценить реальное влияние на российские поставки.

Некоторые компании могут отказаться от спотовых закупок российской нефти с отгрузкой в октябре, ожидая официальные правительственные указания,

– отмечает издание.

Стоит знать! Между тем Пекин, вероятно, продолжит покупать дешевую российскую нефть. Хотя Трамп предполагал возможность новых пошлин для Китая, впрочем в Белом доме такой шаг считают маловероятным, учитывая торговые переговоры между странами.