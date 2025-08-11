Насколько сильна российская экономика?

Россия значительно увеличила государственные расходы после вторжения в 2022 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Это привело к экономическому буму, но он закончился. Ожидается, что экономика страны вырастет на 1-2% в этом году, по сравнению с 4,7% в 2024 году. Даже несмотря на это Кремль имеет достаточно денег, чтобы продолжать войну в Украине.

Доходы от нефти падают, большинство гражданских отраслей промышленности прекратили рост, а высокие процентные ставки сдерживают частные инвестиции.

В издании сообщили, что команда Путина пока предотвращает превращение замедления в кризис. Российские потребители и предприятия осторожнее относятся к расходам, и это уменьшило неконтролируемую инфляцию, замедлило спекулятивное кредитование и смягчило дефицит рабочей силы.

Парадоксально, но, несмотря на огромные человеческие потери, война подняла уровень жизни рядового россиянина до самого высокого уровня за десятилетие, согласно недавней исследовательской работой экономистов Банка Финляндии,

– пишут в издании.

Какие есть риски для России?

Наибольший риск для российской экономики связан со снижением доходов от нефти, которые с начала года упали на 18%, главным образом из-за снижения мировых цен на нефть.

Снижение доходов уже заставило российское правительство повысить свои оценки дефицита бюджета на этот год с 0,5 до 1,7% ВВП. Аналитики ожидают, что правительство преодолеет дефицит бюджета, используя оставшуюся часть фонда благосостояния страны, продавая долги местным банкам и сокращая социальные расходы и инвестиции в инфраструктуру.

Будут ли иметь значение санкции Трампа?

Главной целью Трампа являются доходы России от нефти, которые обеспечивают около трети федерального бюджета. Первым залпом от США была угроза Индии дополнительным 25-процентным импортным тарифом на покупку российской нефти.

Индийские чиновники выступили против тарифов Трампа и заявили, что намерены продолжать покупать российскую нефть. Но, по словам аналитиков, индийские НПЗ уже получают большую скидку на российскую нефть, чтобы компенсировать геополитические риски.

В издании пишут, что падение цены на российскую нефть на 10 долларов за баррель увеличит дефицит бюджета России на 0,8% ВВП. Однако Кремль убежден, что даже низкие цены на нефть не угрожают его оборонной промышленности.