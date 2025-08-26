Що Індія планує щодо російської нафти?

Але водночас сигнал, що країна не має наміру розривати зв’язки з Москвою, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Державні та приватні переробники, зокрема гігант Reliance Industries Ltd., планують закуповувати 1,4-1,6 мільйона барелів на добу для відвантаження у жовтні та надалі.

Для порівняння, у першій половині року середній показник складав 1,8 мільйона барелів на добу,

– йдеться у матеріалі.

Як зазначають автори тексту, адміністрація Трампа, прагнучи скоротити торговельний дефіцит з Індією, посилила тиск на енергетичну торгівлю країни з Росією. Це включає подвоєння американських тарифів, яке має набути чинності вже у середу.

Однак обсяги можуть змінитися. Це станеться, якщо Індія досягне торговельної угоди з Трампом, а США послаблять тиск на країну через фінансування війни Росії проти України.

Від кінця минулого місяця, під тиском необхідності укласти торговельну угоду та досягти прогресу щодо України, Трамп почав критикувати Індію за закупівлі російської нафти, особливо через різке зростання імпорту від початку війни в Україні. Якщо до 2022 року країна майже не купувала російської нафти, то тепер на неї припадає 37% експорту Кремля, за даними Kasatkin Consulting.

Відтоді представники адміністрації США посилили публічну критику, зосередившись на енергетичних магнатах Індії.

Зауважте! Міністерство внутрішньої безпеки США у понеділок оприлюднило проєкт повідомлення про подвоєння тарифів на індійський імпорт до 50% із 27 серпня.

Що відомо про тарифи проти Індії?