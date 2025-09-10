Що Трамп вимагає від ЄС?

Дональд Трамп висунув цю вимогу після того, як у вівторок взяв участь у зустрічі високопоставлених чиновників США і ЄС у Вашингтоні, присвяченій обговоренню способів збільшення економічних витрат війни для Москви, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Як зазначається, один із чиновників США заявив, що Вашингтон готовий "відповісти" на будь-які тарифи на Китай та Індію, введені ЄС, що може призвести до подальшого підвищення мит США на імпорт з цих країн.

Ми готові діяти прямо зараз, але будемо це робити тільки за умови, що наші європейські партнери підтримають нас,

– зазначив інший чиновник.

Ініціатива Трампа прозвучала на тлі розчарування в Білому домі через складність досягнення мирної угоди й на тлі все більш агресивних російських авіаударів по Україні.

Президент прийшов сьогодні вранці та вважає очевидним підхід: давайте введемо високі тарифи та залишимо їх до тих пір, поки китайці не припинять купувати нафту. Насправді нафту їм нікуди подіти,

– додав співрозмовник видання.

Пізніше Трамп заявив журналістам, що розраховує на розмову з президентом Росії Володимиром Путіним "на цьому або на початку наступного тижня".

Важливо! У вівторок, 9 серпня, Трамп написав у соцмережі Truth Social, що торговельні переговори з Індією тривають і, на його думку, вони матимуть "успішне завершення".

Вашингтон при цьому не озвучував конкретні заходи проти Китаю через закупівлі російської нафти.

Примітно! У квітні Трамп різко підвищив тарифи на китайський імпорт, але в травні знизив їх після сильної негативної реакції на ринку.

Європейські столиці розглядали можливість введення вторинних санкцій проти країн, таких як Китай та Індія, за купівлю російської нафти та газу, але багато хто побоюється наслідків для торгівлі з Пекіном і Нью-Делі.

