Що заявив Венс про ізоляцію Росії?

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю заявив, що президент Трамп "не бачить жодних причин» для економічної ізоляції Росії, крім продовження конфлікту. За його словами, Трамп "хоче, щоб вбивства припинилися" та був би відкритий для цілого ряду економічних угод, які вигідні США, пише 24 Канал з посиланням на Washington Post.

Президент чітко дав зрозуміти як європейцям, так і росіянам, що не бачить сенсу в повній економічній ізоляції Росії, якщо це не призведе до завершення конфлікту. Він хоче, щоб насильство припинилося, але при цьому розуміє необхідність економічних заходів, які підтримують Європу,

– заявив Венс.

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венс, за правильного підходу США можуть вибудувати продуктивні економічні відносини з Росією та Україною в майбутньому.

Давайте будемо чесними. Подобається вам Росія чи ні, згодні ви чи ні з її аргументами на користь конфлікту, простий факт полягає в тому, що у них багато нафти, багато газу, багато корисних копалин,

– додав Венс.

Він також зазначив, що попередня адміністрація направляла більше коштів і військової допомоги Україні, не маючи реального плану дипломатичного врегулювання, тоді як команда Трампа прагне створити основу для довгострокового миру.

У нас є можливість просунути цей процес, створити справжню основу для взаємодії між людьми. Ми продовжимо над цим працювати. Я не можу сказати, скільки часу це займе, але можу гарантувати, що в кінцевому підсумку з цієї війни вийде якийсь мир,

– резюмував американський чиновник.

Що варто знати про Трампа та мирні переговори?