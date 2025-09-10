Что заявил Вэнс об изоляции России?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью заявил, что президент Трамп "не видит никаких причин" для экономической изоляции России, кроме продолжения конфликта. По его словам, Трамп "хочет, чтобы убийства прекратились" и был бы открыт для целого ряда экономических соглашений, которые выгодны США, пишет 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

Президент четко дал понять как европейцам, так и россиянам, что не видит смысла в полной экономической изоляции России, если это не приведет к завершению конфликта. Он хочет, чтобы насилие прекратилось, но при этом понимает необходимость экономических мер, которые поддерживают Европу,

– заявил Вэнс.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнс, при правильном подходе США могут выстроить продуктивные экономические отношения с Россией и Украиной в будущем.

Давайте будем честными. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых,

– добавил Вэнс.

Он также отметил, что предыдущая администрация направляла больше средств и военной помощи Украине, не имея реального плана дипломатического урегулирования, тогда как команда Трампа стремится создать основу для долгосрочного мира.

У нас есть возможность продвинуть этот процесс, создать настоящую основу для взаимодействия между людьми. Мы продолжим над этим работать. Я не могу сказать, сколько времени это займет, но могу гарантировать, что в конечном итоге из этой войны получится какой-то мир,

– резюмировал американский чиновник.

Что стоит знать о Трампе и мирных переговорах?