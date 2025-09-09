Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посла США в НАТО Мэтью Уитакера в эфире Fox News.
Что сказал Уитакер о мирном соглашении?
Уитакер утверждает, что основа соглашения уже существует.
Какая бы ни была эта сделка, или защита русских церквей, или русскоязычных граждан в Украине, я думаю, что сейчас уже существует определенная основа,
– заявил он.
Американский дипломат также считает, что причины российской агрессии, озвученные диктатором Путиным, основываются на искаженной истории.
"Я никогда особо не обращал внимания на причины, которые называет Владимир Путин. Думаю, многие из них основываются на очень запутанной версии истории", – сказал он.
Что Уитакер назвал основой мирного соглашения?
Уитакер назвал "основой для будущего мирного соглашения" – заморозку линии фронта в обмен на гарантии безопасности для Украины. Посол заявил, что Украина якобы готова согласиться на это условие.
В то же время Уитакер считает, что в Украину нужно отправить миротворцев или инструкторов. По его мнению, такая гарантия безопасности будет способствовать тому, что президент Зеленский быстрее заключит соглашение.
К слову, ранее Путин заявлял Трампу, что хочет получить весь Донбасс в обмен замораживание войны на Запорожье и Херсонщине.