Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посла США в НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News.

Что сказал Уитакер о достижении мира в Украине?

Уитакер заявил, что Украина якобы готова согласиться на замораживание линии фронта в обмен на гарантии безопасности.

И теперь нам просто нужно убедиться, что это произойдет... Важнейшим в этом контексте этой войны являются гарантии безопасности и обеспечения того, чтобы Украина, которая имеет самую большую армию в Европе сейчас, проверенную в боях и с боевым опытом, могла защитить себя,

– сказал он.

Посол США в НАТО также добавил, что "существует необходимость иметь там европейские войска" – то ли миротворцев, то ли инструкторов.

Витакер считает, что якобы именно такие гарантии безопасности позволят президенту Зеленскому заключить соглашение.

"Если он чувствует, что война не сможет быть восстановлена, тогда он гораздо быстрее заключит соглашение", – сказал посол.

Американский дипломат также отметил, что обе стороны должны будут согласиться на условия.

"Я никогда особо не обращал внимания на причины, которые называет Владимир Путин. Думаю, многие из них основываются на очень запутанной версии истории. Однако обе стороны должны будут согласиться на условия. И каким бы ни было это соглашение – защита русских церквей в Украине, защита русскоязычных граждан – я думаю, основа уже существует. Было достаточно дискуссий", – сказал Уитакер.

