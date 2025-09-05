Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Пескова на Восточном экономическом форуме.
Что Песков говорит о переговорах?
Дмитрий Песков заявил, что работа в "стамбульском формате" может быть продолжена в случае повышения уровня переговоров России с Украиной.
В то же время, по его словам, Владимир Путин очень высоко оценил результативность работы переговорной группы России во главе с Владимиром Мединским.
Песков отметил, что уровень переговорной группы России с Украиной достаточно высокий уже сейчас.
Напомним, последний раз представители Украины и России встретились в Стамбуле 23 июля 2025 года – на третьем раунде переговоров. В частности, тогда приоритетное внимание уделили гуманитарному треку.
Недавно о мирных переговорах также высказывался заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Он цинично заявлял, что администрация Владимира Зеленского якобы продолжает игнорировать потребность решения так называемых фундаментальных причин конфликта, без чего выполнение других договоренностей невозможно.
Тем временем Владимир Зеленский заявил, что поддерживает все предложения главы Белого дома Дональда Трампа относительно мирных переговоров. По его словам, сейчас именно Путин пытается избежать любого урегулирования.
Ранее Владимир Путин якобы согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским, однако 3 сентября он цинично предложил провести переговоры в Москве.