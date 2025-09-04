Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью от 3 сентября. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Что в России говорят о мирных переговорах?

По мнению Галузина, Киев и его европейские союзники "не демонстрируют готовности к поиску мирного выхода из кризиса".

Администрация Владимира Зеленского якобы продолжает игнорировать необходимость решения так называемых фундаментальных причин конфликта, без чего выполнение остальных договоренностей невозможно.

Напомню: на последней встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 23 июля мы предложили сформировать три рабочие группы: по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Прошло уже больше месяца, а ответа так и не поступило,

– жалуется российский дипломат.

Напомним, последний раз представители Украины и России встретились в Стамбуле 23 июля 2025 года – на третьем раунде переговоров. В частности, тогда "приоритетное внимание уделили гуманитарному треку".

Несмотря на это, страна-агрессор якобы до сих пор заинтересована в скорейшем урегулировании "украинского кризиса", в частности политико-дипломатическим путем.

Мирные переговоры с Россией: последние новости