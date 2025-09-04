Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью от 3 сентября. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Что в России говорят о мирных переговорах?
По мнению Галузина, Киев и его европейские союзники "не демонстрируют готовности к поиску мирного выхода из кризиса".
Администрация Владимира Зеленского якобы продолжает игнорировать необходимость решения так называемых фундаментальных причин конфликта, без чего выполнение остальных договоренностей невозможно.
Напомню: на последней встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 23 июля мы предложили сформировать три рабочие группы: по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Прошло уже больше месяца, а ответа так и не поступило,
– жалуется российский дипломат.
Напомним, последний раз представители Украины и России встретились в Стамбуле 23 июля 2025 года – на третьем раунде переговоров. В частности, тогда "приоритетное внимание уделили гуманитарному треку".
Несмотря на это, страна-агрессор якобы до сих пор заинтересована в скорейшем урегулировании "украинского кризиса", в частности политико-дипломатическим путем.
Мирные переговоры с Россией: последние новости
- Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Женеву как место для мирных переговоров между Украиной и Россией.
- Путин заявил, что якобы никогда не исключал возможность встречи с Зеленским. Более того, диктатор готов встретиться в Москве.
- Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что союзники завершили подготовку гарантий безопасности. Европейские страны готовы предоставить их Украине в день заключения мирного соглашения с Россией.