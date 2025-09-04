Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на dpa.

Что Макрон говорит о гарантиях безопасности?

Во время выступления в Елисейском дворце Эммануэль Макрон заявил, что работа, которую вели руководители оборонных ведомств с момента саммита по Украине в Белом доме в середине августа, создала основу для быстрых действий после достижения мирного соглашения.

Благодаря вкладам, подготовленным, задокументированным и подтвержденным сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению,

– сказал президент Франции.

В четверг, 4 сентября, в Париже должны собраться советники из так называемой "Коалиции желающих" – альянса около 30 стран, которые поддерживают Киев в противодействии полномасштабному вторжению России.

Владимир Зеленский ранее также отметил достигнутый прогресс и подчеркнул, что эти гарантии являются реальной и ощутимой поддержкой для Украины, а не только символическими обещаниями. Он добавил, что и предыдущие инициативы коалиции, в которые сначала мало кто верил, были реализованы и работают.

Отмечается, что гарантии безопасности должны включать укрепление украинской армии, отправку наземных войск для обеспечения мира в Украине и привлечение США к обязательствам по безопасности.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости