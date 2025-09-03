Соответствующее заявление президент Франции Эммануэль Макрон сделал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.
Чего ожидать от решений "коалиции желающих"?
Страны Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день заключения мирного соглашения с Россией.
По словам Макрона, в заседании "коалиции желающих", которое состоится в четверг 4 сентября, примут участие 35 государств – как европейских, так и из других регионов мира.
Формат встречи будет смешанным, часть партнеров соберется лично, остальные присоединятся через защищенную видеоконференцию.
Эта работа позволяет мне сегодня сказать: мы, европейцы, готовы предоставить гарантии безопасности Украине и украинцам в день подписания мирного соглашения,
– подчеркнул Макрон.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Макроном отметил, что пока нет никаких сигналов от России о готовности завершить войну.
Однако украинский лидер "верит в коалицию" и надеется, что совместные усилия всех союзников Украины "помогут усилить давление на Россию, чтобы перейти к дипломатическому решению этого вопроса".
Глава государства также подчеркнул важность встречи 4 сентября, рассчитывая на плодотворную работу по гарантиям безопасности.
Результатом этой коалиции обязательно станут гарантии безопасности для Украины. Это очень важно. Я не просто в это верю – мы все над этим работаем,
– сказал Зеленский.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины?
- Запад может помочь Украине без прямого ввода войск, сосредоточившись на воздушной поддержке и использовании частных военных компаний.
- По данным The Times, США способны гарантировать защиту украинского неба и предоставлять разведывательные данные, тогда как Турция может взять на себя руководство военно-морской операцией.
- Тем временем в Европе обсуждают возможность развертывания миротворческого контингента на территории Украины при поддержке США.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность гарантий безопасности и тесной координации с Белым домом.