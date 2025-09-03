Відповідну заяву президент Франції Еммануель Макрон зробив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.
Дивіться також Зеленський відповів, чи залишилася у нього довіра до Трампа після постійних атак Росії
Чого очікувати від рішень "коаліції охочих"?
Країни Європи готові надати Україні гарантії безпеки у день укладання мирної угоди з Росією.
За словами Макрона, у засіданні "коаліції охочих", яке відбудеться у четвер 4 вересня, візьмуть участь 35 держав – як європейських, так і з інших регіонів світу.
Формат зустрічі буде змішаним, частина партнерів збереться особисто, решта приєднається через захищену відеоконференцію.
Ця робота дозволяє мені сьогодні сказати: ми, європейці, готові надати гарантії безпеки Україні та українцям у день підписання мирної угоди,
– наголосив Макрон.
Водночас президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Макроном наголосив, що наразі немає жодних сигналів від Росії про готовність завершити війну.
Проте український лідер "вірить у коаліцію" й сподівається, що спільні зусилля всіх союзників України "допоможуть посилити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного розв'язання цього питання".
Глава держави також підкреслив важливість зустрічі 4 вересня, розраховуючи на плідну роботу стосовно гарантій безпеки.
Результатом цієї коаліції обов’язково стануть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Я не просто в це вірю – ми всі над цим працюємо,
– сказав Зеленський.
Що відомо про безпекові гарантії для України?
- Захід може допомогти Україні без прямого введення військ, зосередившись на повітряній підтримці та використанні приватних військових компаній.
- За даними The Times, США здатні гарантувати захист українського неба й надавати розвідувальні дані, тоді як Туреччина може взяти на себе керівництво військово-морською операцією.
- Тим часом у Європі обговорюють можливість розгортання миротворчого контингенту на території України за підтримки США.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила важливість гарантій безпеки та тісної координації з Білим домом.