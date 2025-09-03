Таку думку висловив британський журналіст і військовий оглядач Роджер Бойс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його матеріал для The Times.

Яка альтернатива існує?

На його думку, існує альтернатива відправленню іноземних військ в Україну. Він констатував, що США не розглядають розміщення своїх військових, проте розглядають можливість надання повітряної підтримки країні.

Водночас європейські країни також не визначилися щодо участі в подібній миротворчій місії. Роджер Бойс вважає, що найкращим вирішенням може бути залучення приватних військових компаній на території України.

Оглядач нагадує, що ще до 2022 року Росія постійно зверталася до різних ПВК. У 2023 році глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин очолив спробу держперевороту, але згодом загинув. Після цього Росія стала обережнішою.

Раніше вони проявили себе під час анексії Криму 2014 року. Тоді здавалося, що розгортання цих військ мало заплутати світ. Після цього Путін розширив модель "Вагнера" як ударну силу в Україні, що чинила в країні жорстокі звірства.

Ба більше, зазначається, що російська сторона активно залучає військових з інших країн. Наприклад, наголошується, що у війні проти України загалом брали участь і досі беруть участь понад 10 тисяч північнокорейських військових.

Як Захід може це використати?

За його словами, західна модель залучення ПВК, імовірно, матиме кілька ключових відмінностей. Вони радше за все розгортатимуться позаду солдатів ЗСУ по 20-кілометровій демілітаризованій буферній зоні.

Бойс припускає, що разом з тим у західних областях України війська зможуть навчатися у європейських інструкторів. Також західні приватні військові компанії можуть залучити до відновлення роботи українських аеропортів.

Своєю чергою США можуть забезпечити захист українського неба і передавати оперативну розвідувальну інформацію. Водночас Туреччина радше за все, на думку Бойса, очолить військово-морську операцію.

Журналіст наголошує, що вищезгаданий план може спрацювати, але тільки в тому разі, якщо буде призначено символічного главу миротворчих сил. Утім, багато що залежить і від рішучості союзників України.

Що думають у Європі про розміщення іноземного контингенту?