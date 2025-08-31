Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв’ю канцлера Фрідріха Мерца для ZDF. Однак Німеччина обговорює інші гарантії безпеки для України.
Дивіться також Європа розглядає можливість створення 40-кілометрової буферної зони в Україні, – Politico
Що сказав Мерц про відправку німецьких військових в Україну?
Німеччина підтримує надання гарантій безпеки для України. Однак наразі не йдеться про залучення наземних військ для стримування росіян. Фрідріх Мерц зауважив, що мова про гарантії безпеки може йти лише після припинення вогню, що дозволить впровадити "багато речей".
Канцлер Німеччини також прокоментував можливість припинення вогню в Україні найближчим часом.
Я не втрачаю надії на те, що ми зможемо цього досягти. Але я також не плекаю жодних ілюзій,
– сказав Мерц.
Він додав, що досягнення миру не може бути внаслідок капітуляції України. Адже, якщо Київ здасться, то Кремль не зупиниться та захоче захопити інші держави, зокрема Польщу та Німеччину.
Варто зазначити! Раніше планувалося відправити до України до 30 000 європейських військових. Однак ця кількість насправді може бути меншою.
Раніше видання Bild з посиланням на власні джерела писало, що замість відправки військового контингенту Німеччина може надати Україні гроші на фінансування власних Збройних сил. Уряд країни загалом сумніваються, що європейські війська будуть перебувати на території України, хоча Мерц завжди говорив, що Німеччини теж буде відповідати за її безпеку.
Так, за даними неназваних посадовців, Берлін зможе надавати частину зарплатні для українських воїнів.
Європейські миротворці в Україні: останні новини
За даними Blooomberg станом на сьогодні 10 країн погодилися направити війська в Україну для миротворчої місії. Франція, Велика Британія, Данія та Швеція та Естонія поки що не відмовлялися від своїх попередніх обіцянок щодо відправки своїх військ. Натомість Польща не відправлятиме солдатів до України. Країна може організувати центр для передачі зброї й допомоги. Японія також говорила про надання гарантій безпеки, хоча конкретні деталі її допомоги – невідомі.
Бельгія готова відправити військових до України після мирної угоди з Росією. Брюссель стежить за обговоренням мирних ініціатив та бере участь в можливій організації міжнародної місії.
У Кремлі заявили, що розміщення миротворців в Україні – це фактично залучення військ НАТО. А саме ця загроза була однією з так званих першопричин війни.