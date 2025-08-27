Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Посадовець укотре нагадав про так звані першопричини проведення "СВО".

Що в Кремлі думають про миротворців?

Під час спілкування з журналістами Пєсков заявив, що Росія негативно ставиться до розміщення країнами Європи своїх військ в Україні в межах гарантій безпеки. Це нібито вже обговорювали на різних рівнях.

Власне, не існує європейських військових – існують військові конкретних країн, і більшість цих країн є членами НАТО,

– зауважив речник Кремля.

Посилаючись на це він пригадав, що "просування військової інфраструктури НАТО та інфільтрація цієї військової інфраструктури в Україну" й стало однією з так званих першопричин "конфліктної ситуації".

Пєсков також вважає, що обговорювати деталі майбутніх гарантій безпеки в публічному форматі "некорисно для загальної результативності".

Розміщення миротворців в Україні: останні новини

Володимир Зеленський підкреслив важливість присутності "великих держав" серед країн, які можуть направити військові підрозділи в Україну, та зазначив, що головною гарантією безпеки залишається власна армія.