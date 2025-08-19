Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Трамп візьме під своє "крило": ЗМІ розкрили, якою буде роль США у гарантіях безпеки для України

Чи розглядають у Європі розміщення миротворців в Україні?

Видання зазначає, що пакет гарантій безпеки для України вже цього тижня може отримати остаточний вигляд, коли лідери ЄС підтримають відправку європейських військ в рамках потенційної мирної угоди.-

Європейські лідери прагнуть скористатися пропозицією Трампа щодо гарантій безпеки для України та прагнуть, щоб Київ мав сильнішу позицію перед можливою зустріччю президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Так вже 10 країн готові направити свій контингент для участі в захисті України після закінчення бойових дій. Лідери країн, що входить до "коаліції охочих" провели нараду щодо плану направлення британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди. Посадовці обговорили чисельність і посадовий склад цих військовослужбовців.

Які країни готові відправити миротворців до України?

Дональд Трамп вважає, що США не буде відпрвляти свій контингент до України, але відповідні безпекові заходи проведуть європейські країни. Зокрема Франція, Німеччина та Велика Британія, Данія та Швеція готові долучити наземні війська до гарантій безпеки України та нести за них відповідальність.

Європейські союзники готові розгорнути сили стримування в Україні після закінчення бойових дій та забезпечувати захист українського неба і моря, а також допомогти відновленню ЗСУ.

Австрія так само допускає можливість розміщення своїх військових в Україні після завершення війни з Росією в межах миротворчої місії.

Натомість Польща не відправлятиме свої війська в Україну. У Варшаві хочуть в першу чергу охороняти свій кордон та організувати центр для передачі зброї й допомоги Україні.

Взяти участь у наданні гарантій безпеки для України готова Японія. Деталей про цю допомогу від азійська країни немає, однак країна може бути корисною для забезпечення спокою після війни.