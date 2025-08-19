Про це повідомив прем'єр-міністр країни Шігеру Ішіба, інформує CNN, передає 24 Канал.
Чи надасть Японія гарантії безпеки для України?
Глава уряду заявив, що Японія готова брати участь у наданні гарантій безпеки для України.
Ми докладно обговоримо, що наша країна може і має зробити, у тому числі з погляду законів та можливостей, і відіграємо відповідну роль,
– заявив Ішіба журналістам у вівторок у своєму офісі в Токіо.
Водночас чиновник наголосив, що Японія "не знаходиться у тій фазі, коли ми можемо надати детальну інформацію" про підтримку, яку вона може запропонувати Україні.
Попри те, що Японія не входить до складу НАТО, вона тісно співпрацює з Альянсом. Як пишуть в CNN, відповідні коментарі Ішіби свідчать про те, наскільки багато західних країн готові допомогти захистити Україну у разі майбутньої агресії Росії після укладання мирної угоди, яка покладе край російському вторгненню.
В CNN пишуть, що генсек НАТО Марк Рютте заявив у понеділок, що 30 країн, включаючи Японію, працюють над рамковою програмою зі зміцнення безпеки України після припинення вогню або укладання повної мирної угоди між Києвом та Москвою.
Гарантії безпеки для України: останні новини
- Під час зустрічі в Білому домі 18 серпня з Дональдом Трампом і лідерами Європи Володимир Зеленський обговорив гарантії безпеки для України після закінчення війни.
- У вівторок, 19 серпня, Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами над конкретним наповненням гарантій безпеки.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні 15 днів будуть критично важливими для визначення змісту гарантій безпеки. Він зазначив, що ці гарантії мають бути дієвими та реальними.