Про це повідомив прем'єр-міністр країни Шігеру Ішіба, інформує CNN, передає 24 Канал.

Чи надасть Японія гарантії безпеки для України?

Глава уряду заявив, що Японія готова брати участь у наданні гарантій безпеки для України.

Ми докладно обговоримо, що наша країна може і має зробити, у тому числі з погляду законів та можливостей, і відіграємо відповідну роль,

– заявив Ішіба журналістам у вівторок у своєму офісі в Токіо.

Водночас чиновник наголосив, що Японія "не знаходиться у тій фазі, коли ми можемо надати детальну інформацію" про підтримку, яку вона може запропонувати Україні.

Попри те, що Японія не входить до складу НАТО, вона тісно співпрацює з Альянсом. Як пишуть в CNN, відповідні коментарі Ішіби свідчать про те, наскільки багато західних країн готові допомогти захистити Україну у разі майбутньої агресії Росії після укладання мирної угоди, яка покладе край російському вторгненню.

В CNN пишуть, що генсек НАТО Марк Рютте заявив у понеділок, що 30 країн, включаючи Японію, працюють над рамковою програмою зі зміцнення безпеки України після припинення вогню або укладання повної мирної угоди між Києвом та Москвою.

Гарантії безпеки для України: останні новини