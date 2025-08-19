Об этом сообщил премьер-министр страны Шигеру Ишиба, информирует CNN, передает 24 Канал.

Предоставит ли Япония гарантии безопасности для Украины?

Глава правительства заявил, что Япония готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Мы подробно обсудим, что наша страна может и должна сделать, в том числе с точки зрения законов и возможностей, и играем соответствующую роль,

– заявил Ишиба журналистам во вторник в своем офисе в Токио.

В то же время чиновник отметил, что Япония "не находится в той фазе, когда мы можем предоставить подробную информацию" о поддержке, которую она может предложить Украине.

Несмотря на то, что Япония не входит в состав НАТО, она тесно сотрудничает с Альянсом. Как пишут в CNN, соответствующие комментарии Ишибы свидетельствуют о том, насколько много западных стран готовы помочь защитить Украину в случае будущей агрессии России после заключения мирного соглашения, которая положит конец российскому вторжению.

В CNN пишут, что генсек НАТО Марк Рютте заявил в понедельник, что 30 стран, включая Японию, работают над рамочной программой по укреплению безопасности Украины после прекращения огня или заключения полного мирного соглашения между Киевом и Москвой.

