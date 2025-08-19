В частности Трамп пообещал сообщить позже о развертывании в Украине американских войск. Как отметил 24 Каналу военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, вопрос гарантий безопасности остается центральным.

К теме Гарантии безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО: что о ней известно

Какие гарантии будут наиболее действенными?

Пока все гарантии безопасности выглядят похожими на лозунги, а не на реальные обещания, которые можно воплотить в жизнь. Более того, Владимир Путин четко заявил, что Россия не согласится на присутствие в Украине иностранных войск.

Но наши союзники воспринимают эту ситуацию по-другому и отмечают, что Россия уже заручилась поддержкой других стран, которые в частности предоставляют ей свой личный состав.

Для того, чтобы подойти к гарантиям, надо выяснить в каком виде они могут быть. Безусловно, нам важно соглашение с США,

– подчеркнул Игорь Романенко.

В этом контексте можно вспомнить о соглашении Соединенных Штатов с Израилем, Японией, Южной Кореей. Но если мы говорим о таких договоренностях, то следует учитывать то, что позиция США может меняться. К тому же все эти соглашения надо будет голосовать в Конгрессе.

Это должно быть не так, как наши соглашения, которые мы подписывали со многими странами. Они остались на уровне документов и не дают гарантий того, что все эти государства поддержат Украину военным путем.

У нас есть "коалиция желающих". Это не только страны НАТО, а государства, которые могут действовать решительно. На мой взгляд, надо подписать с ними документы, которые пройдут через парламент,

– добавил генерал-лейтенант в отставке.

Соглашения с "коалицией желающих" является серьезным предохранителем безопасности. Мы точно будем знать, что они будут поддерживать нас до конца. Но, конечно, лучшим гарантом безопасности являются наши Вооруженные Силы. Поэтому в них надо вкладывать средства, оружие.



К сожалению, наши партнеры пропустили момент, когда инвестиции в Силы обороны могли действительно кардинально изменить ситуацию на поле боя. Речь идет о времени, когда мы проводили операции по освобождению Харьковщины, Херсонщины и могли развить свое контрнаступление.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?