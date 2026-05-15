Об этом 24 Каналу рассказал профессор международной политики Скотт Лукас, отметив, что хоть пока до переговоров на высшем уровне еще далеко, скоро это может произойти. Как следствие, поддержка Украины со стороны США будет выгодна прежде всего Вашингтону.

Как производство дронов может изменить отношения Украины с США?

Профессор международной политики отметил, что Украина разыгрывает свои "карты", то есть дроны, как раз в тот момент, когда американцы почти использовали все свои запасы перехватчиков из-за войны на Ближнем Востоке.

Ранее в Вашингтоне были озадачены, когда Зеленский полетел в Катар. Президент Украины тогда предлагал более дешевые способы защиты от иранских атак, чем могли дать в США.

И вот когда США втянуты в войну с Ираном и использовали запасы ПВО, можно ехать к ним обсуждать дроны, и не только для использования на Ближнем Востоке. А если США готовятся к противостоянию с Китаем или КНДР? Вот почему продолжаются переговоры,

– объяснил он.

Лукас отметил, что пока диалог о сотрудничестве между США и Украиной происходит на рабочем уровне. Маловероятно, что об их результатах объявит лично министр обороны США Пит Гегсет или Дональд Трамп. Однако американский президент не будет всегда на своем посту.

Когда он уйдет, я надеюсь, что американские государственные институты, военные, дипломаты и американская разведка смогут работать с Украиной над тем, как выстроить общую систему коллективной обороны и безопасности,

– подчеркнул профессор международной политики.

Интересно! В то же время в США уже звучат заявления об эффективности украинской армии на высшем уровне руководства. В частности, недавно госсекретарь Марко Рубио заявил, что сейчас ВСУ являются самыми сильными и мощными вооруженными силами во всей Европе.

Лукас добавил, что сейчас важно следить за американской позицией относительно гарантий безопасности для Украины. Ранее в Белом доме заявляли, что они возможны только при условии передачи Донецкой области России. Однако теперь Украина может выставить свое условие – если американцы хотят сотрудничать в сфере дронов, наша страна должна получить гарантии безопасности и не будет отдавать Донецкую область.

